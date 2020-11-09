https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583748160.html

В России 75% больных COVID-19 лечатся дома

В России 75% больных COVID-19 лечатся дома

На амбулаторном лечении в России находятся 75% пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:08

2020-11-09T14:08

2020-11-09T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329657_0:152:3077:1883_1400x0_80_0_0_55ec44b09db7473528e5c478c86db3ba.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На амбулаторном лечении в России находятся 75% пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В стране уже развернуто 260 тысяч коек, 75% пациентов находится на амбулаторном лечении", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходило в режиме видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество