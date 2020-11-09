https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583748160.html
В России 75% больных COVID-19 лечатся дома
В России 75% больных COVID-19 лечатся дома
На амбулаторном лечении в России находятся 75% пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:08
2020-11-09T14:08
2020-11-09T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На амбулаторном лечении в России находятся 75% пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В стране уже развернуто 260 тысяч коек, 75% пациентов находится на амбулаторном лечении", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходило в режиме видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество