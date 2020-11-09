https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583743645.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается сложной, в каждом регионе надо обеспечить все необходимое для лечения, заявил председатель правительства... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:49
2020-11-09T13:49
2020-11-09T14:00
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распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается сложной, в каждом регионе надо обеспечить все необходимое для лечения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Ситуация по-прежнему остается сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей - это и системы тестирования, и средства индивидуальной защиты и, конечно, медикаменты", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Премьер попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются лекарствами медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому."Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно", - указал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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