https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583713766.html
Инфекционист рассказал, как долго будет расти число случаев COVID-19
Инфекционист рассказал, как долго будет расти число случаев COVID-19
Рост числа новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в России, будет продолжаться еще месяц, число заболевших будет зависеть от того, как соблюдаются меры РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:41
2020-11-09T11:41
2020-11-09T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в России, будет продолжаться еще месяц, число заболевших будет зависеть от того, как соблюдаются меры профилактики, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Он отметил, что число заболевших за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, при несоблюдении делать прогноз очень сложно, возможно, на пике будет и более 22 тысяч новых заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество