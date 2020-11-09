https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583713766.html

Инфекционист рассказал, как долго будет расти число случаев COVID-19

Инфекционист рассказал, как долго будет расти число случаев COVID-19

Рост числа новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в России, будет продолжаться еще месяц, число заболевших будет зависеть от того, как соблюдаются меры РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:41

2020-11-09T11:41

2020-11-09T20:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в России, будет продолжаться еще месяц, число заболевших будет зависеть от того, как соблюдаются меры профилактики, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Он отметил, что число заболевших за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, при несоблюдении делать прогноз очень сложно, возможно, на пике будет и более 22 тысяч новых заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество