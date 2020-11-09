https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701195.html

В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19

За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:57

2020-11-09T10:57

2020-11-09T10:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 335 141", - говорится в сообщении.В частности, 3313 человек выписаны в Москве, 712 - в Санкт-Петербурге, 422 - в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583700700.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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