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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701195.html
В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19
За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 335 141", - говорится в сообщении.В частности, 3313 человек выписаны в Москве, 712 - в Санкт-Петербурге, 422 - в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19

10:57 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь из автомобилей скорой медицинской помощи
Очередь из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 335 141", - говорится в сообщении.
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:56Распространение нового коронавируса
В России за сутки умерли 256 пациентов с коронавирусом
В частности, 3313 человек выписаны в Москве, 712 - в Санкт-Петербурге, 422 - в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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