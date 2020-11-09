https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701195.html
В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 722 переболевших COVID-19
За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
2020-11-09T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390219_0:0:3581:2015_1400x0_80_0_0_e43269d94098df601916074f582596a9.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России 10 722 человека выписаны после COVID-19, за все время - 1 335 141, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 335 141", - говорится в сообщении.В частности, 3313 человек выписаны в Москве, 712 - в Санкт-Петербурге, 422 - в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583700700.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390219_96:0:2825:2047_1400x0_80_0_0_8b5936c10672bc088087f3a7ccbaf2ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество