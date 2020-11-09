https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583700700.html
В России за сутки умерли 256 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 256 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19, за все время зафиксировано 30 793 летальных случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:56
2020-11-09T10:56
2020-11-09T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19, за все время зафиксировано 30 793 летальных случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев... За весь период по России умерло 30 793 человека", - говорится в сообщении.В частности, 72 смерти зафиксированы в Москве, 19 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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