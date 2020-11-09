https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583700700.html

В России за сутки умерли 256 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 256 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19, за все время зафиксировано 30 793 летальных случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:56

2020-11-09T10:56

2020-11-09T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19, за все время зафиксировано 30 793 летальных случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев... За весь период по России умерло 30 793 человека", - говорится в сообщении.В частности, 72 смерти зафиксированы в Москве, 19 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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