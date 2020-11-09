В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
10:54 09.11.2020 (обновлено: 14:07 09.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 256 человек, выписались 10 722.
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Новый рекорд в столице — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять).
Темп прироста держится на уровне 1,2%. Более чем у четверти нет симптомов.
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За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.
Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
Россия несколько месяцев занимала четвертую строчку, но теперь сместилась на пятую, уступив Франции. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.