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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583699965.html
В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:54
2020-11-09T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли 256 человек, выписались 10 722.Новый рекорд в столице — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять). Темп прироста держится на уровне 1,2%. Более чем у четверти нет симптомов.За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.В мире число заразившихся приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия несколько месяцев занимала четвертую строчку, но теперь сместилась на пятую, уступив Франции. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583702162.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки

10:54 09.11.2020 (обновлено: 14:07 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 256 человек, выписались 10 722.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Новый рекорд в столице — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять).
Темп прироста держится на уровне 1,2%. Более чем у четверти нет симптомов.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Коронавирус в Москве: новые ограничения
За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.
Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
В мире число заразившихся приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
Россия несколько месяцев занимала четвертую строчку, но теперь сместилась на пятую, уступив Франции. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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