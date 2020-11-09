https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583699965.html

В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:54

2020-11-09T10:54

2020-11-09T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1400x0_80_0_0_fc4df42bff8a6769f678febdbf2cf2eb.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли 256 человек, выписались 10 722.Новый рекорд в столице — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять). Темп прироста держится на уровне 1,2%. Более чем у четверти нет симптомов.За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.В мире число заразившихся приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия несколько месяцев занимала четвертую строчку, но теперь сместилась на пятую, уступив Франции. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583702162.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество