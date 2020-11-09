https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html

В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19

В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:42

2020-11-09T08:42

2020-11-09T11:52

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.Исследователи ранее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. Выяснилось, что там, где у жителей существует сезонный дефицит витамина D, случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще.Нетесов отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свете. В пище этот витамин в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583675725.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук