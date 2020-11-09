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https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html
В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19
В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:42
2020-11-09T11:52
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.Исследователи ранее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. Выяснилось, что там, где у жителей существует сезонный дефицит витамина D, случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще.Нетесов отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свете. В пище этот витамин в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583675725.html
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сергей нетесов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук

В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19

08:42 09.11.2020 (обновлено: 11:52 09.11.2020)
 
CC0 / ivabalk / Рыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC0 / ivabalk /
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.
Исследователи ранее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. Выяснилось, что там, где у жителей существует сезонный дефицит витамина D, случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще.
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Нетесов отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и так далее), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания", — сказал ученый в комментарии Ura.ru.

Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.
Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свете. В пище этот витамин в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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