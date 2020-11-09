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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676629.html
Названы ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Названы ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов, об... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:37
2020-11-09T06:37
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
весь мир
сергей авдеев
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов, об этом РБК рассказали представители российских лабораторий, занимающихся выявлением COVID-19.Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что 30-40 процентов тестов на коронавирус дают ложный результат.Прежде чем взять пробу, необходимо сначала обработать антисептиком руки в перчатках, а затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, а на левую — неиспользованный, уточнили в пресс-службе лаборатории "Гемотест".Горякина добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.При взятии теста врач не должен касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обязательно обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. При этом пробирки должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке.Ошибкой со стороны пациента будет являться употребление пищи или напитков перед взятием материала. Минимум за час не рекомендуется также чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.Правильные способы проверкиВ зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует с помощью различных способов, заявил инфекционист и вакцинолог, рассказал ранее главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.По словам эксперта, на выбор есть разные способы тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимаков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 человеком и в течение двух недель после проявления симптомов.Медик добавил, что сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно", так как антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни, и только тогда появляется смысл проводить исследование на них.Новый способ выявить COVIDАмериканские ученые ранее нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета.Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались.Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, сергей авдеев, общество

Названы ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19

06:37 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов, об этом РБК рассказали представители российских лабораторий, занимающихся выявлением COVID-19.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что 30-40 процентов тестов на коронавирус дают ложный результат.
Как пояснила заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина, рекомендации Минздрава предписывают брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки. "Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат", — пояснила она.
Прежде чем взять пробу, необходимо сначала обработать антисептиком руки в перчатках, а затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, а на левую — неиспользованный, уточнили в пресс-службе лаборатории "Гемотест".
Горякина добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.
При взятии теста врач не должен касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обязательно обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. При этом пробирки должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке.
Ошибкой со стороны пациента будет являться употребление пищи или напитков перед взятием материала. Минимум за час не рекомендуется также чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.
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Правильные способы проверки

В зависимости от ряда условий тестировать себя на коронавирусную инфекцию следует с помощью различных способов, заявил инфекционист и вакцинолог, рассказал ранее главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
По словам эксперта, на выбор есть разные способы тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимаков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.
Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 человеком и в течение двух недель после проявления симптомов.
Медик добавил, что сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно", так как антитела начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни, и только тогда появляется смысл проводить исследование на них.
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Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.
Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.
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