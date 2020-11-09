https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676388.html

Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19

Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19

Риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T06:07

2020-11-09T06:07

2020-11-09T10:39

распространение нового коронавируса

татьяна руженцова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В первую очередь это касается тех, кто регулярно бывает в людных местах и ездит в общественном транспорте. Особое внимание необходимо уделять прихожей.После возвращения домой следует продезинфицировать дверные ручки и ключи. Не лишним будет установить в коридоре флакон с антисептиком, чтобы быстро обработать руки после улицы.Даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заболели 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.В конце октября Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19, обязав россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилив режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество