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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676388.html
Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19
Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19
Риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:07
2020-11-09T10:39
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В первую очередь это касается тех, кто регулярно бывает в людных местах и ездит в общественном транспорте. Особое внимание необходимо уделять прихожей.После возвращения домой следует продезинфицировать дверные ручки и ключи. Не лишним будет установить в коридоре флакон с антисептиком, чтобы быстро обработать руки после улицы.Даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заболели 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.В конце октября Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19, обязав россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилив режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19

06:07 09.11.2020 (обновлено: 10:39 09.11.2020)
 
© Fotolia / Photographee.euДомашняя пыль
Домашняя пыль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Риск принести коронавирус домой достаточно высок, поэтому убирать квартиру следует ежедневно, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
В первую очередь это касается тех, кто регулярно бывает в людных местах и ездит в общественном транспорте. Особое внимание необходимо уделять прихожей.
После возвращения домой следует продезинфицировать дверные ручки и ключи. Не лишним будет установить в коридоре флакон с антисептиком, чтобы быстро обработать руки после улицы.
Даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.
В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заболели 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.
В конце октября Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19, обязав россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилив режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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