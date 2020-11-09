https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583675725.html

Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19

Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19

Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Express. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T05:33

2020-11-09T05:33

2020-11-09T05:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153180/20/1531802054_0:114:2200:1352_1400x0_80_0_0_7029ff318bcf26f2fb2edfc5ed153f55.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Express.Была исследована статистика заражения и смертности от коронавируса. Выяснилось, что в регионах, где существует сезонный дефицит витамина D, образующийся под действием ультрафиолетовых лучей, случаи тяжелой формы коронавируса регистрируются чаще.Однако подчеркивается, что для полноценного изучения вопроса необходим годичный цикл изучения.По мнению Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D способен блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают "цитокиновый шторм".Витамин DВитамин D – группа биологически активных веществ. Главное его назначение – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств.В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.Продукты, защищающие от коронавирусаЗаведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет.Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний.КоронавирусПандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались.Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html

https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html

весь мир

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, великобритания, общество