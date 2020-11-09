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https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583675725.html
Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19
Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19
Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Express. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T05:33
2020-11-09T05:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
великобритания
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Express.Была исследована статистика заражения и смертности от коронавируса. Выяснилось, что в регионах, где существует сезонный дефицит витамина D, образующийся под действием ультрафиолетовых лучей, случаи тяжелой формы коронавируса регистрируются чаще.Однако подчеркивается, что для полноценного изучения вопроса необходим годичный цикл изучения.По мнению Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D способен блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают "цитокиновый шторм".Витамин DВитамин D – группа биологически активных веществ. Главное его назначение – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств.В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.Продукты, защищающие от коронавирусаЗаведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет.Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний.КоронавирусПандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались.Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html
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весь мир
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коронавирус covid-19, весь мир, великобритания, общество

Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19

05:33 09.11.2020 (обновлено: 05:56 09.11.2020)
 
CC0 / ivabalk / Рыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC0 / ivabalk /
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит витамина D может вызвать более тяжелое течение COVID-19. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Express.
Была исследована статистика заражения и смертности от коронавируса. Выяснилось, что в регионах, где существует сезонный дефицит витамина D, образующийся под действием ультрафиолетовых лучей, случаи тяжелой формы коронавируса регистрируются чаще.
"Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания", — заявил доктор Гаррет Дэвис.
Однако подчеркивается, что для полноценного изучения вопроса необходим годичный цикл изучения.
По мнению Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса.
Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D способен блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают "цитокиновый шторм".
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Витамин D

Витамин D – группа биологически активных веществ. Главное его назначение – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.
Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств.
В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.
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Продукты, защищающие от коронавируса

Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет.
Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.
Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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