https://ria.ru/20201109/korniliy-1583798060.html

Русская старообрядческая церковь открывает новые общины во всем мире

Русская старообрядческая церковь открывает новые общины во всем мире

Русская православная старообрядческая церковь в связи с ростом интереса к ней открывает свои общины в самых разных местах мира, в том числе в Азии и в Африке,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:49

2020-11-09T17:49

2020-11-09T17:49

религия и мировоззрение

протопоп аввакум

рпсц

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь в связи с ростом интереса к ней открывает свои общины в самых разных местах мира, в том числе в Азии и в Африке, сообщил в понедельник предстоятель РПСЦ митрополит Корнилий."Мы хотели бы отметить, что Россия и мир все больше интересуются старообрядчеством - православным, истинным старообрядчеством. Вот те старообрядческие сообщества, которые уже возникли: в Пакистане несколько сот человек, в африканской Уганде, сейчас недавно из Египта нам такой же запрос прислали, из Индии", - сказал Корнилий в ходе видеообращения к участникам XIV Ассамблеи Русского мира.По его словам, сегодняшние средства массовой коммуникации помогают старообрядцам громче заявить о себе и дают разные возможности для проповеди и миссии. Русская православная старообрядческая церковь, заметил митрополит Корнилий, сейчас активно организует различные онлайн-обсуждения, "расширяя, так сказать, свои границы"."Это и онлайн-лекции, и веб-семинары... Недавно мы подводили итоги с нашим просветительским отделом - уже сотни, даже тысячи людей слушают лекции о старообрядчестве, об истории, задают вопросы... Такой вот налажен диалог, причем международный диалог - в наших "онлайнах" есть и английские версии", - добавил духовный лидер российских старообрядцев.В РПСЦ планировали провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили ранее президент России и министерство культуры. Юбилей хотели масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Однако из-за эпидемии коронавируса часть мероприятий отменили, некоторые перенесли на 2021 год. Так, например, на 2021 год перенесли одно из главных событий юбилея - Всемирный старообрядческий форум.Протопоп Аввакум (1620–1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен живьем.

https://ria.ru/20201109/staroobryadtsy-1583797347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протопоп аввакум, рпсц, новости - религия и мировоззрение