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В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством
В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством
Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:07
2020-11-09T17:07
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.В отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", - добавила Врадий.
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московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия

В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством

17:07 09.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
В отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", - добавила Врадий.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:26
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ДмитровПроисшествия
 
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