https://ria.ru/20201109/konflikt-1583789547.html

В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством

В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством

Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:07

2020-11-09T17:07

2020-11-09T17:07

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.В отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20200929/strelba-1577945703.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия