Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ
16:29 09.11.2020 (обновлено: 16:41 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.
По его словам, одной из причин трагедии могла стать утечка масла. Летчик отметил, что на опубликованном видео за самолетом тянулся характерный беловато-серый след.
"Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолет сам по себе", — объяснил он в комментарии "Московскому комсомольцу".
Из-за утечки масла могло заклинить двигатель, вследствие чего пилот потерял управление, добавил Попов.
"Двигатель работает в обязательном порядке со смазкой. Особенно его коленвал, как раз то передаточное звено, где на винт передается крутящий момент", — уточнил летчик.
Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.
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