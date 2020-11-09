https://ria.ru/20201109/koltovoy-1583780261.html

Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ

Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:29

2020-11-09T16:29

2020-11-09T16:41

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.По его словам, одной из причин трагедии могла стать утечка масла. Летчик отметил, что на опубликованном видео за самолетом тянулся характерный беловато-серый след.Из-за утечки масла могло заклинить двигатель, вследствие чего пилот потерял управление, добавил Попов.Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.

https://ria.ru/20201109/krushenie-1583673395.html

https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, рыбинск, происшествия