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Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ
Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:29
2020-11-09T16:41
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
рыбинск
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.По его словам, одной из причин трагедии могла стать утечка масла. Летчик отметил, что на опубликованном видео за самолетом тянулся характерный беловато-серый след.Из-за утечки масла могло заклинить двигатель, вследствие чего пилот потерял управление, добавил Попов.Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.
https://ria.ru/20201109/krushenie-1583673395.html
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, рыбинск, происшествия

Летчик назвал возможную причину крушения самолета ведущего НТВ

16:29 09.11.2020 (обновлено: 16:41 09.11.2020)
 
© Фото : НТВАлександр Колтовой в эфире передачи "ДНК"
Александр Колтовой в эфире передачи ДНК - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.
По его словам, одной из причин трагедии могла стать утечка масла. Летчик отметил, что на опубликованном видео за самолетом тянулся характерный беловато-серый след.

"Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолет сам по себе", — объяснил он в комментарии "Московскому комсомольцу".

Из-за утечки масла могло заклинить двигатель, вследствие чего пилот потерял управление, добавил Попов.
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"Двигатель работает в обязательном порядке со смазкой. Особенно его коленвал, как раз то передаточное звено, где на винт передается крутящий момент", — уточнил летчик.

Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.
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Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойРыбинскПроисшествия
 
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