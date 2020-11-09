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Турчак рассказал, какие вопросы будет курировать Кобылкин в ЕР
Турчак рассказал, какие вопросы будет курировать Кобылкин в ЕР
Экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на должности исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России" займется вопросами экологии и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:17
2020-11-09T16:30
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
владимир бурматов
андрей турчак
единая россия
дмитрий кобылкин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на должности исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России" займется вопросами экологии и переформатирует работу партийного проекта "Чистая страна", сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Впоследствии председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кобылкина на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета партии. Голосование по данному вопросу состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду. Окончательное решение об утверждении Кобылкина примет съезд ЕР в ходе тайного голосования. Кобылкин является членом бюро высшего совета ЕР."Я попросил Дмитрия Николаевича (Кобылкина) заняться вопросами экологии, природных ресурсов, земельными отношениями. Как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений, что нам надо делать "на земле", в наших регионах и муниципалитетах", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.Секретарь генсовета ЕР отметил, что "принципиальная позиция" Кобылкина, а также его знания и опыт позволили принять "больше количество важных и полезных законов в сфере экологической безопасности"."Наш партийный проект ("Чистая страна") должен быть переформатирован так, чтобы мы дали гражданам ответы и решения по всем волнующим вопросам в сфере экологии", - заключил Турчак.Как сообщается на сайте ЕР, партпроект "Чистая страна" направлен на объединение усилий партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются граждане РФ в повседневной жизни. Координатор партпроекта - глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Он сообщил РИА Новости, что не планирует уходить с этой партийной должности."Партпроект "Чистая страна" активно взаимодействовал с Дмитрием Николаевичем (Кобылкиным), когда тот был министром. Он был участником многих наших мероприятий. Сейчас мы с ним будем взаимодействовать в его новом качестве - на должности замсекретаря генсовета партии, исходя из его нового функционала", - сказал Бурматов.
https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583751871.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, владимир бурматов, андрей турчак, единая россия, дмитрий кобылкин, политика

Турчак рассказал, какие вопросы будет курировать Кобылкин в ЕР

15:17 09.11.2020 (обновлено: 16:30 09.11.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на должности исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России" займется вопросами экологии и переформатирует работу партийного проекта "Чистая страна", сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Впоследствии председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кобылкина на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета партии. Голосование по данному вопросу состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду. Окончательное решение об утверждении Кобылкина примет съезд ЕР в ходе тайного голосования. Кобылкин является членом бюро высшего совета ЕР.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
14:22
Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР
"Я попросил Дмитрия Николаевича (Кобылкина) заняться вопросами экологии, природных ресурсов, земельными отношениями. Как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений, что нам надо делать "на земле", в наших регионах и муниципалитетах", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что "принципиальная позиция" Кобылкина, а также его знания и опыт позволили принять "больше количество важных и полезных законов в сфере экологической безопасности".
"Наш партийный проект ("Чистая страна") должен быть переформатирован так, чтобы мы дали гражданам ответы и решения по всем волнующим вопросам в сфере экологии", - заключил Турчак.
Как сообщается на сайте ЕР, партпроект "Чистая страна" направлен на объединение усилий партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются граждане РФ в повседневной жизни. Координатор партпроекта - глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Он сообщил РИА Новости, что не планирует уходить с этой партийной должности.
"Партпроект "Чистая страна" активно взаимодействовал с Дмитрием Николаевичем (Кобылкиным), когда тот был министром. Он был участником многих наших мероприятий. Сейчас мы с ним будем взаимодействовать в его новом качестве - на должности замсекретаря генсовета партии, исходя из его нового функционала", - сказал Бурматов.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:37
Биография Дмитрия Кобылкина
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФВладимир БурматовАндрей ТурчакЕдиная РоссияДмитрий КобылкинПолитика
 
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