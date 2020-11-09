https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583751871.html

Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР

Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:22

2020-11-09T14:22

2020-11-09T14:44

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

владимир путин

дмитрий медведев

единая россия

дмитрий кобылкин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды."Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России", - говорится в сообщении.Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду.

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583726095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, дмитрий кобылкин, политика