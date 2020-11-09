https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583751871.html
Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР
Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
дмитрий медведев
единая россия
дмитрий кобылкин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/09/1560150925_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_5dea7d9859fe1f91a245b4570809c5f6.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды."Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России", - говорится в сообщении.Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду.
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583726095.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/09/1560150925_215:0:2944:2047_1400x0_80_0_0_8c4c66b2e02fc9898c79eb852b29499c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, дмитрий кобылкин, политика