Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583751871.html
Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР
Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
дмитрий медведев
единая россия
дмитрий кобылкин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/09/1560150925_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_5dea7d9859fe1f91a245b4570809c5f6.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды."Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России", - говорится в сообщении.Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду.
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583726095.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/09/1560150925_215:0:2944:2047_1400x0_80_0_0_8c4c66b2e02fc9898c79eb852b29499c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, дмитрий кобылкин, политика

Медведев предложил назначить Кобылкина и.о. замсекретаря генсовета ЕР

14:22 09.11.2020 (обновлено: 14:44 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия – Африка"
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:27
Мишустин поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за работу
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России", - говорится в сообщении.
Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума генсовета ЕР в среду.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:37
Биография Дмитрия Кобылкина
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинДмитрий МедведевЕдиная РоссияДмитрий КобылкинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Лента новостейМолния