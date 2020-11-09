https://ria.ru/20201109/knigi-1583362397.html

Что бы почитать? Обзор ресурсов о книгах

Что бы почитать? Обзор ресурсов о книгах

Книги остаются одним из самых доступных и незаменимых развлечений, и карантин еще раз это доказал. Что выбрать себе или ребенку, где найти самые свежие рецензии РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

2020-11-09T08:00

2020-11-09T16:33

культура

книги

новости культуры

netflix

youtube

андрей аствацатуров

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Галина Нилова. Книги остаются одним из самых доступных и незаменимых развлечений, и карантин еще раз это доказал. Что выбрать себе или ребенку, где найти самые свежие рецензии и интересные обзоры и на что обратить внимание из классики — в материале РИА Новости. Один из самых масштабных На "Горьком" можно найти рецензии (каждую неделю новые), фрагменты произведений, эссе, репортажи, интервью, а также материалы Льва Оборина о самом главном и интересном в литературном интернете. Задача ресурса — "сделать самый полный, толковый и удобный сайт о книгах и чтении на русском языке".Поклонники проекта уверены, что это получилось: современные болгарские романы, букинистический туризм, аристотелевские тексты — и тут же, рядом, рецензия на книгу, написанную профессиональным ловцом кротов. К сожалению, исчезли рубрики "Заслуженно забытая книга", "Спорная книга" и обзоры переводной фантастики Василия Владимирского. Зато остались "Книжная полка" с тематическими обзорами и "Контекст" с проблемными статьями.Русская классикаСоздатели проекта Polka, и прежде всего Юрий Сапрыкин, не гонятся за актуальностью. Сайт посвящен "главным русским книгам", которые обозреватели рассортировали по спискам вроде "Гротеск и чертовщина", "Русские типы", "Уход в мистику" с информацией по схеме: кто, когда, как и зачем это писал. Здесь же можно узнать, как грибы влияли на русских классиков и их героев из материала "Бунин, Достоевский, мухоморы и белена", почитать, что думает Павел Пепперштейн о своем новом автобиографическом романе, послушать подкасты и скачать список самых важных детских книг по результатам опроса экспертов — Варвары Бабицкой, Ольги Виноградовой, Льва Оборина, Елизаветы Подколозиной и Юрия Сапрыкина.Афиша событий книжного мираПортал "Литературно", помимо ежемесячных обзоров новинок и разнообразных подборок вроде любопытных "Супрематических историй для самых маленьких" или серьезных "Зарубежных исторических романов 2020 года", публикует афишу предстоящих событий. Здесь, например, вы получите информацию о литературных конкурсах, времени и месте онлайн- и очных встреч, выставок (скажем, к юбилею Дмитрия Пригова), событий, которые подготовили музеи.Традиции толстого журналаТолстый, хоть и электронный, журнал "Лиterraтура" о современной литературе выходит два раза в месяц. Создатель проекта — поэт и драматург Андроник Романов. Оба октябрьских выпуска уже в Сети. Здесь стихи, проза, нон-фикшен, критика, интервью, а также обзоры журналов "Знамя", "Октябрь" и "Новый мир", рецензии. Редакторы издания — действующие писатели и поэты, драматурги и критики.Работа с начинающими литераторамиСайт "Прочтение" создали в 2006 году в Питере, чтобы публиковать рецензии на современные произведения и отрывки из них для "вдумчивых читателей". Редакция ищет молодых авторов и публикует их стихи и короткие рассказы в разделе "Опыты". Каждый текст предваряется вступительным словом редакторов.Российская литературная премия"Нацбест" — скопление текстов разных специалистов (критиков, писателей, журналистов) про одни и те же книги российских современных авторов, выдвинутых на премию "Национальный бестселлер". Так, например, на роман Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов" здесь десять разных отзывов, а на "Землю" Михаила Елизарова — одиннадцать.FantlabОбъемный сайт "Лаборатория фантастики" посвящен отечественным и переводным книгам — рекомендации, обзоры, новости, информация о новинках и планы издательств. Есть кинорецензии, статьи о детской и подростковой литературе, тематических конкурсах, комиксах, аниме и графических романах, тексты коллекционеров, материалы по истории фантастики, обзоры редкостей и даже объявления о встречах "фантлабовцев" в реале.О детском чтении"Папмамбук" — полезный ресурс детского психолога, педагога и писателя Марины Аромштам о детском чтении. Списки книг на разный возраст, интервью, дискуссии, отзывы юных читателей, подростков и родителей, материалы для практической работы с детьми, информация о крупных литературных премиях и конкурсах "Папмамбука".Вольная критикаНа Rara Avis ("Редкая птица") публикуют рецензии критиков, у которых нет обязательств перед издателями, рекламодателями и продавцами. Создатель проекта — Алена Бондарева. Авторы, как правило, пишут о том, что им интересно. Поэтому темы разные: книга американского журналиста "Хиросима", впервые изданная на русском языке, биография Луизы Мэй Олкотт ("Маленькие женщины"), театральный фестиваль Мартина МакДонаха в Перми и даже фильмы — например, "Лето’85" Франсуа Озона.Скандалы и интриги без спойлеровБолее живые обзоры предлагают книжные блогеры на YouTube, в котором уже даже выделяют отдельную область — "буктьюб". Авторы пишут менее формальные рецензии, рассказывают не только о бестселлерах и привлекают аудиторию интересной подачей. Создатель и ведущая одного из таких каналов — "Читалочка" — Полина Парс. В рубрике "Ты не прочтешь" она говорит о книгах, на которые обязательно стоит обратить внимание, а в "Книжных обзорах" — о новинках без спойлеров. Еще у нее есть про скандалы и интриги, опечатки, комиксы, ведьм и, например, разочарования.Интервью и тренды Проект "Книжный чел" основал блогер Григорий Мастридер, популяризатор чтения и рационального мышления. На его канале — беседы о книгах и познании с умными людьми (последний выпуск с Ириной Хакамадой) и обсуждения новых трендов и тенденций (биохакинг, кибербезопасность, будущее соцсетей). Так, одна из бесед с журналистом и редактором Александром Фарсайтом посвящена недавнему фильму Netflix "Социальная дилемма". Есть также интервью с писателями: Захаром Прилепиным, Людмилой Улицкой, Дмитрием Глуховским и другими. Творчество блогера можно найти и на всех других интернет-платформах.Другие вольные критикиБолее камерных ресурсов о книгах — море. Так, например, один из последних выпусков YouTube-канала Bookspace посвящен лучшим книгам Стивена Кинга, а в "Теории большого чтива" рассказывают о любимых осенних книгах. На сайте писателя Андрея Жвалевского — рецензии его соавтора Евгении Пастернак о подростковой литературе. Переводчица Анастасия Завозова делится мнением на сайте Bigga Kniga. В инстаграме о детских и подростковых книжках можно узнать у "Мартышки" Леры Мартьяновой, а злободневным взрослым посвящен "Книгагид" Евгении Власенко. В телеграме Canal du Midi публикует рецензии и комментарии главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин, на "Стоунере" выступает литературный обозреватель Владимир Панкратов, а журналист Сергей Лебеденко виртуозно ведет канал "Книгижарь!" о самых важных событиях литературной жизни.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, netflix, youtube, андрей аствацатуров