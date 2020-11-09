https://ria.ru/20201109/kipr-1583713345.html

На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой

На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой

На Кипре сорокалетний британский турист получил серьезные травмы после ссоры с женой в баре города Пафос, сообщает Cyprus Mail. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:18

2020-11-09T12:18

2020-11-09T12:18

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Кипре сорокалетний британский турист получил серьезные травмы после ссоры с женой в баре города Пафос, сообщает Cyprus Mail.Издание сообщает, что в ходе потасовки супруга порезала его битым стеклом. Его немедленно доставили в больницу, где он находится до сих пор. Его жизнь вне опасности.Нападавшая арестована полицией. Ведется расследование.Уже известно, что перед инцидентом супруги выпили много алкоголя, сообщил источник.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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