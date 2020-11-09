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На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой
На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой
На Кипре сорокалетний британский турист получил серьезные травмы после ссоры с женой в баре города Пафос, сообщает Cyprus Mail. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:18
2020-11-09T12:18
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кипр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Кипре сорокалетний британский турист получил серьезные травмы после ссоры с женой в баре города Пафос, сообщает Cyprus Mail.Издание сообщает, что в ходе потасовки супруга порезала его битым стеклом. Его немедленно доставили в больницу, где он находится до сих пор. Его жизнь вне опасности.Нападавшая арестована полицией. Ведется расследование.Уже известно, что перед инцидентом супруги выпили много алкоголя, сообщил источник.
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туристы, туризм, новости - туризм, кипр, пафос

На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой

12:18 09.11.2020
 
© Fotolia / .shockКомпания друзей
Компания друзей - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Fotolia / .shock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Кипре сорокалетний британский турист получил серьезные травмы после ссоры с женой в баре города Пафос, сообщает Cyprus Mail.
Издание сообщает, что в ходе потасовки супруга порезала его битым стеклом. Его немедленно доставили в больницу, где он находится до сих пор. Его жизнь вне опасности.
Нападавшая арестована полицией. Ведется расследование.
Уже известно, что перед инцидентом супруги выпили много алкоголя, сообщил источник.
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