https://ria.ru/20201109/khorvatiya-1583714944.html

Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом

Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом

Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:27

2020-11-09T14:27

2020-11-09T14:27

куда поехать

курорт

туристы

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

задар

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088645_133:0:2821:1512_1400x0_80_0_0_802287154ec41409d094400b02026910.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР.Как и в прошлые годы, россияне чаще всего ехали на курорты Истрии и Кварнера, также был востребован отдых в Далмации: наши соотечественники бронировали отели и апартаменты в городах Сплите, Дубровнике и Задаре.В итоге за первые три квартала года в Хорватии побывало более 22 тысяч путешественников из РФ.Эксперты также отметили, что эпидемиологическая обстановка в Хорватии сейчас одна из лучших в Европе, и есть надежда, что это станет весомым аргументом для возобновления прямых перелетов между нашими странами.

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

задар

европа

хорватия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, курорт, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, задар, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, европа, хорватия