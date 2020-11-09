https://ria.ru/20201109/khorvatiya-1583714944.html
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом
Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:27
2020-11-09T14:27
2020-11-09T14:27
куда поехать
курорт
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
задар
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088645_133:0:2821:1512_1400x0_80_0_0_802287154ec41409d094400b02026910.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР.Как и в прошлые годы, россияне чаще всего ехали на курорты Истрии и Кварнера, также был востребован отдых в Далмации: наши соотечественники бронировали отели и апартаменты в городах Сплите, Дубровнике и Задаре.В итоге за первые три квартала года в Хорватии побывало более 22 тысяч путешественников из РФ.Эксперты также отметили, что эпидемиологическая обстановка в Хорватии сейчас одна из лучших в Европе, и есть надежда, что это станет весомым аргументом для возобновления прямых перелетов между нашими странами.
https://ria.ru/20200809/1575367277.html
задар
европа
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088645_176:0:2905:2047_1400x0_80_0_0_63b068148d5460b7ed43f61bc92ca84f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, курорт, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, задар, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, европа, хорватия