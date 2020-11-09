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https://ria.ru/20201109/khorvatiya-1583714944.html
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом
Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:27
2020-11-09T14:27
куда поехать
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отдых
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коронавирус covid-19
туризм
задар
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР.Как и в прошлые годы, россияне чаще всего ехали на курорты Истрии и Кварнера, также был востребован отдых в Далмации: наши соотечественники бронировали отели и апартаменты в городах Сплите, Дубровнике и Задаре.В итоге за первые три квартала года в Хорватии побывало более 22 тысяч путешественников из РФ.Эксперты также отметили, что эпидемиологическая обстановка в Хорватии сейчас одна из лучших в Европе, и есть надежда, что это станет весомым аргументом для возобновления прямых перелетов между нашими странами.
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куда поехать, курорт, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, задар, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, европа, хорватия

Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом

14:27 09.11.2020
 
© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на отсутствие летом прямого авиасообщения между Россией и Хорватией на курортах этой страны отдохнуло более 15 тысяч туристов из РФ, сообщает АТОР.
Как и в прошлые годы, россияне чаще всего ехали на курорты Истрии и Кварнера, также был востребован отдых в Далмации: наши соотечественники бронировали отели и апартаменты в городах Сплите, Дубровнике и Задаре.
В итоге за первые три квартала года в Хорватии побывало более 22 тысяч путешественников из РФ.
Эксперты также отметили, что эпидемиологическая обстановка в Хорватии сейчас одна из лучших в Европе, и есть надежда, что это станет весомым аргументом для возобновления прямых перелетов между нашими странами.
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Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России
 
Туризмкуда поехатьКурорттуристыОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмЗадарАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЕвропаХорватия
 
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