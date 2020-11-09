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Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты
Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты
Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:29
2020-11-09T20:37
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее Воробьев сообщил, что постановление, в которое вносится пункт о блокировке социальных карт жителей Подмосковья старше 65 лет, выпустят в среду, 11 ноября.Накануне глава региона заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе очень непростая. В понедельник в Подмосковье за сутки выявили 660 пациента с коронавирусом, за все время – более 91 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты

13:29 09.11.2020 (обновлено: 20:37 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня жизнь заставляет сделать следующий шаг: со среды (11 ноября) я дал команду заблокировать социальные карты 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства в эфире телеканала "360".

Ранее Воробьев сообщил, что постановление, в которое вносится пункт о блокировке социальных карт жителей Подмосковья старше 65 лет, выпустят в среду, 11 ноября.
Накануне глава региона заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе очень непростая. В понедельник в Подмосковье за сутки выявили 660 пациента с коронавирусом, за все время – более 91 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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