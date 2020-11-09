https://ria.ru/20201109/karty-1583737801.html

Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты

Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты

Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:29

2020-11-09T13:29

2020-11-09T20:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394311_0:109:3072:1837_1400x0_80_0_0_fd20a73f5f1b9e7f50d6f88594aca3c8.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее Воробьев сообщил, что постановление, в которое вносится пункт о блокировке социальных карт жителей Подмосковья старше 65 лет, выпустят в среду, 11 ноября.Накануне глава региона заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе очень непростая. В понедельник в Подмосковье за сутки выявили 660 пациента с коронавирусом, за все время – более 91 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество