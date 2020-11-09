Жителям Подмосковья старше 65 лет заблокируют социальные карты
13:29 09.11.2020 (обновлено: 20:37 09.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальные карты жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют в регионе со среды, 11 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня жизнь заставляет сделать следующий шаг: со среды (11 ноября) я дал команду заблокировать социальные карты 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства в эфире телеканала "360".
Ранее Воробьев сообщил, что постановление, в которое вносится пункт о блокировке социальных карт жителей Подмосковья старше 65 лет, выпустят в среду, 11 ноября.
Накануне глава региона заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе очень непростая. В понедельник в Подмосковье за сутки выявили 660 пациента с коронавирусом, за все время – более 91 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.