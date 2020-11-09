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В Подмосковье могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

В Подмосковье могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

Социальные карты жителей Московской области старше 65 лет могут заблокировать со среды, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:34

2020-11-09T10:34

2020-11-09T10:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальные карты жителей Московской области старше 65 лет могут заблокировать со среды, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома", - сказал Воробьев в прямом эфире на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, какие дополнительные ограничения введут в Подмосковье со среды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество