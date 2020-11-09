https://ria.ru/20201109/karantin-1583827020.html
В России увеличилось число ушедших на карантин школ
В России увеличилось число ушедших на карантин школ
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ увеличилось до 22, это 0,06% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:01
2020-11-09T21:01
2020-11-09T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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коронавирусы
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ увеличилось до 22, это 0,06% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось об 11 школах, ушедших на карантин."Всего в 22 школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,06% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,5% от общего количества, следует из данных министерства.За 9 ноября ушли на карантин 16 школ, пять вышли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/kanikuly-1583459220.html
https://ria.ru/20201106/udalenka-1583380719.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество