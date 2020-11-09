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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583675588.html
Азербайджан заявил о захвате "некоторых рубежей" в Карабахе
Азербайджан заявил о захвате "некоторых рубежей" в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T05:27
2020-11-09T18:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.Как утверждают в Баку, в результате наступления "противнику были нанесены тяжелые удары". "На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи", — говорится в заявлении.В качестве доказательства Минобороны Азербайджана привело видеокадры, опубликованные в его телеграм-канале.Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Однако в непризнанной республике после этого заявили, что за населенный пункт идут ожесточенные бои. Комментируя утверждение президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — в ОДКБ.Азербайджан и Армения несколько раз пытались договориться о перемирии. Первые переговоры прошли 9 октября в Москве. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, третья — 26 октября, однако каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о захвате "некоторых рубежей" в Карабахе

05:27 09.11.2020 (обновлено: 18:36 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.
Как утверждают в Баку, в результате наступления "противнику были нанесены тяжелые удары". "На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи", — говорится в заявлении.
В качестве доказательства Минобороны Азербайджана привело видеокадры, опубликованные в его телеграм-канале.
Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Однако в непризнанной республике после этого заявили, что за населенный пункт идут ожесточенные бои. Комментируя утверждение президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — в ОДКБ.
Азербайджан и Армения несколько раз пытались договориться о перемирии. Первые переговоры прошли 9 октября в Москве. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, третья — 26 октября, однако каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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