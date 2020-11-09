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https://ria.ru/20201109/izrail-1583797999.html
В Израиле выделят 230 миллионов рублей на бесплатные экскурсиии
В Израиле выделят 230 миллионов рублей на бесплатные экскурсиии
Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Управлением охраны национальных парков и заповедников выделит около 230 миллионов рублей (10 миллионов шекелей)... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:53
2020-11-09T17:53
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Управлением охраны национальных парков и заповедников выделит около 230 миллионов рублей (10 миллионов шекелей) на организацию серий бесплатных экскурсий с гидами для широкой публики, сообщает пресс-служба ведомства.Благодаря этой инициативе гиды смогут вернуться к работе и проводить экскурсии в группах, насчитывающих не более 20 участников (в закрытых помещениях – до 10 человек)."Пандемия нанесла существенный урон сектору туризма. Особенно пострадали работники отрасли, включая дипломированных экскурсоводов, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. — Я рада объявить о начале сотрудничества с заповедниками и местными властями, которые будут инициировать серию бесплатных экскурсий для широкой публики и предлагать помощь, пусть даже частичную, гидам".Экскурсии будут проходить как для отдельных лиц, так и для групп во всех регионах страны. Туры будут включать в себя посещение городов, национальных парков и других достопримечательностей.Как только ограничения ослабнут, перечень экскурсий и дополнительных услуг будет расширен, чтобы помочь как можно большему числу людей, работающих в области туризма.
https://ria.ru/20200709/1574119910.html
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туризм, туристы, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле выделят 230 миллионов рублей на бесплатные экскурсиии

17:53 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Управлением охраны национальных парков и заповедников выделит около 230 миллионов рублей (10 миллионов шекелей) на организацию серий бесплатных экскурсий с гидами для широкой публики, сообщает пресс-служба ведомства.
Благодаря этой инициативе гиды смогут вернуться к работе и проводить экскурсии в группах, насчитывающих не более 20 участников (в закрытых помещениях – до 10 человек).
"Пандемия нанесла существенный урон сектору туризма. Особенно пострадали работники отрасли, включая дипломированных экскурсоводов, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. — Я рада объявить о начале сотрудничества с заповедниками и местными властями, которые будут инициировать серию бесплатных экскурсий для широкой публики и предлагать помощь, пусть даже частичную, гидам".
Экскурсии будут проходить как для отдельных лиц, так и для групп во всех регионах страны. Туры будут включать в себя посещение городов, национальных парков и других достопримечательностей.
Как только ограничения ослабнут, перечень экскурсий и дополнительных услуг будет расширен, чтобы помочь как можно большему числу людей, работающих в области туризма.
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