https://ria.ru/20201109/iran-1583673547.html

СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана

СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T02:21

2020-11-09T02:21

2020-11-09T05:19

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иран

сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана до инаугурации в январе Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По данным издания, специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс в воскресенье встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом с целью обсуждения плана санкций.В понедельник Абрамс должен провести переговоры с израильским министром обороны Бенни Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази. Источники в Израиле сообщили порталу, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и помешает Байдену вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).По данным Axios, Абрамс на закрытом мероприятии ранее заявлял, что администрация Трампа планирует вводить новые санкции против Ирана каждую неделю до 20 января - дня инаугурации нового президента. "Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - заявил изданию израильский источник, осведомленный о планах Белого дома.За несколько недель администрация Трампа при поддержке израильских дипломатов и силовиков подготовила список иранских организаций, в отношении которых будут введены санкции. Ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой. Напротив, планируется ввести санкции, связанные с программой баллистических ракет, помощью, которую, как считает Вашингтон, Тегеран оказывает террористическим организациям, и в связи с нарушениями прав человека.Из Израиля Абрамс отправится в ОАЭ и затем в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить санкционный план, сообщает Axios. При этом 18 ноября в Израиль должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео, он может посетить другие страны региона в попытке усилить давление на Иран.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии администрация Трампа пыталась добиться принятия резолюции о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

https://ria.ru/20201108/politika-1583568439.html

иран

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, иран, сша, в мире