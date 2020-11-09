Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/iran-1583673547.html
СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана
СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана
Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T02:21
2020-11-09T05:19
дональд трамп
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана до инаугурации в январе Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По данным издания, специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс в воскресенье встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом с целью обсуждения плана санкций.В понедельник Абрамс должен провести переговоры с израильским министром обороны Бенни Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази. Источники в Израиле сообщили порталу, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и помешает Байдену вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).По данным Axios, Абрамс на закрытом мероприятии ранее заявлял, что администрация Трампа планирует вводить новые санкции против Ирана каждую неделю до 20 января - дня инаугурации нового президента. "Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - заявил изданию израильский источник, осведомленный о планах Белого дома.За несколько недель администрация Трампа при поддержке израильских дипломатов и силовиков подготовила список иранских организаций, в отношении которых будут введены санкции. Ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой. Напротив, планируется ввести санкции, связанные с программой баллистических ракет, помощью, которую, как считает Вашингтон, Тегеран оказывает террористическим организациям, и в связи с нарушениями прав человека.Из Израиля Абрамс отправится в ОАЭ и затем в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить санкционный план, сообщает Axios. При этом 18 ноября в Израиль должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео, он может посетить другие страны региона в попытке усилить давление на Иран.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии администрация Трампа пыталась добиться принятия резолюции о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
https://ria.ru/20201108/politika-1583568439.html
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1400x0_80_0_0_41ba854873d13f502218738099209db0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, иран, сша, в мире

СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана

02:21 09.11.2020 (обновлено: 05:19 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана до инаугурации в январе Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс в воскресенье встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом с целью обсуждения плана санкций.
В понедельник Абрамс должен провести переговоры с израильским министром обороны Бенни Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази. Источники в Израиле сообщили порталу, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и помешает Байдену вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
По данным Axios, Абрамс на закрытом мероприятии ранее заявлял, что администрация Трампа планирует вводить новые санкции против Ирана каждую неделю до 20 января - дня инаугурации нового президента.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 12:45Выборы президента США — 2020
Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
"Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - заявил изданию израильский источник, осведомленный о планах Белого дома.
За несколько недель администрация Трампа при поддержке израильских дипломатов и силовиков подготовила список иранских организаций, в отношении которых будут введены санкции. Ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой. Напротив, планируется ввести санкции, связанные с программой баллистических ракет, помощью, которую, как считает Вашингтон, Тегеран оказывает террористическим организациям, и в связи с нарушениями прав человека.
Из Израиля Абрамс отправится в ОАЭ и затем в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить санкционный план, сообщает Axios. При этом 18 ноября в Израиль должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео, он может посетить другие страны региона в попытке усилить давление на Иран.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии администрация Трампа пыталась добиться принятия резолюции о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 00:06Выборы президента США — 2020
Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
 
Дональд ТрампИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
Лента новостейМолния