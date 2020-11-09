СМИ: администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана
02:21 09.11.2020 (обновлено: 05:19 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести множество новых санкций против Ирана до инаугурации в январе Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс в воскресенье встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом с целью обсуждения плана санкций.
В понедельник Абрамс должен провести переговоры с израильским министром обороны Бенни Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази. Источники в Израиле сообщили порталу, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и помешает Байдену вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
По данным Axios, Абрамс на закрытом мероприятии ранее заявлял, что администрация Трампа планирует вводить новые санкции против Ирана каждую неделю до 20 января - дня инаугурации нового президента.
"Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - заявил изданию израильский источник, осведомленный о планах Белого дома.
За несколько недель администрация Трампа при поддержке израильских дипломатов и силовиков подготовила список иранских организаций, в отношении которых будут введены санкции. Ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой. Напротив, планируется ввести санкции, связанные с программой баллистических ракет, помощью, которую, как считает Вашингтон, Тегеран оказывает террористическим организациям, и в связи с нарушениями прав человека.
Из Израиля Абрамс отправится в ОАЭ и затем в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить санкционный план, сообщает Axios. При этом 18 ноября в Израиль должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео, он может посетить другие страны региона в попытке усилить давление на Иран.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии администрация Трампа пыталась добиться принятия резолюции о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.