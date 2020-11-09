https://ria.ru/20201109/ios-1583747316.html

Хакеры взломали новую iOS

Хакеры взломали новую iOS

Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:03

2020-11-09T14:03

2020-11-09T15:41

apple iphone

apple ios

apple

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад.По их словам, софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.Хакеры отмечают, что в новой версии софта были исправлены ошибки, связанные с зависанием устройств, режимом восстановления и некорректным отображением графического интерфейса системы.Apple запустила бета-тестирование iOS 14.2 спустя две недели после презентации большого обновления системы. ОС получила новую иконку "Часов" и виджет управления воспроизведением. Помимо этого, был расширен функционал приложения "Лупа", а набор эмодзи пополнился новыми символами.

https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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