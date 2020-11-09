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Хакеры взломали новую iOS
Хакеры взломали новую iOS
Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:03
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apple ios
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад.По их словам, софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.Хакеры отмечают, что в новой версии софта были исправлены ошибки, связанные с зависанием устройств, режимом восстановления и некорректным отображением графического интерфейса системы.Apple запустила бета-тестирование iOS 14.2 спустя две недели после презентации большого обновления системы. ОС получила новую иконку "Часов" и виджет управления воспроизведением. Помимо этого, был расширен функционал приложения "Лупа", а набор эмодзи пополнился новыми символами.
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apple iphone, apple ios, apple, технологии

Хакеры взломали новую iOS

14:03 09.11.2020 (обновлено: 15:41 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад.
По их словам, софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.
Хакеры отмечают, что в новой версии софта были исправлены ошибки, связанные с зависанием устройств, режимом восстановления и некорректным отображением графического интерфейса системы.
Apple запустила бета-тестирование iOS 14.2 спустя две недели после презентации большого обновления системы. ОС получила новую иконку "Часов" и виджет управления воспроизведением. Помимо этого, был расширен функционал приложения "Лупа", а набор эмодзи пополнился новыми символами.
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