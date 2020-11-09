https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
В 2021 году в Карачаево-Черкесии более сотни школ и профлицеев подключат к высокоскоростному интернету и оснастят цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:25
2020-11-09T10:25
2020-11-09T10:25
карачаево-черкесская республика
интернет
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ЧЕРКЕССК, 9 ноя – РИА Новости. В 2021 году в Карачаево-Черкесии более сотни школ и профлицеев подключат к высокоскоростному интернету и оснастят цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба главы республики. "В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в новом году в 102 образовательные организации Карачаево-Черкесии будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Высокоскоростной интернет и современное цифровое оборудование в следующем году получат школы и организаций среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.Еще через два года в рамках нацпроекта "Образование" в республиканском центре появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб".Как отметили в пресс-службе, к 2024 году планируется достичь основных показателей нацпроекта - стопроцентно охватить интернетом все образовательные организации, обеспечить их интернет–соединением со скоростью не менее 100 Мб/с – для городских школ и не менее 50 Мб/с – в сельской местности.
https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет