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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
В 2021 году в Карачаево-Черкесии более сотни школ и профлицеев подключат к высокоскоростному интернету и оснастят цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:25
2020-11-09T10:25
карачаево-черкесская республика
интернет
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ЧЕРКЕССК, 9 ноя – РИА Новости. В 2021 году в Карачаево-Черкесии более сотни школ и профлицеев подключат к высокоскоростному интернету и оснастят цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба главы республики. "В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в новом году в 102 образовательные организации Карачаево-Черкесии будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Высокоскоростной интернет и современное цифровое оборудование в следующем году получат школы и организаций среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.Еще через два года в рамках нацпроекта "Образование" в республиканском центре появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб".Как отметили в пресс-службе, к 2024 году планируется достичь основных показателей нацпроекта - стопроцентно охватить интернетом все образовательные организации, обеспечить их интернет–соединением со скоростью не менее 100 Мб/с – для городских школ и не менее 50 Мб/с – в сельской местности.
https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
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интернет

В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ

10:25 09.11.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевРоутер
Роутер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 9 ноя – РИА Новости. В 2021 году в Карачаево-Черкесии более сотни школ и профлицеев подключат к высокоскоростному интернету и оснастят цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в новом году в 102 образовательные организации Карачаево-Черкесии будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Высокоскоростной интернет и современное цифровое оборудование в следующем году получат школы и организаций среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
Еще через два года в рамках нацпроекта "Образование" в республиканском центре появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб".
Как отметили в пресс-службе, к 2024 году планируется достичь основных показателей нацпроекта - стопроцентно охватить интернетом все образовательные организации, обеспечить их интернет–соединением со скоростью не менее 100 Мб/с – для городских школ и не менее 50 Мб/с – в сельской местности.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаИнтернет
 
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