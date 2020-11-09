https://ria.ru/20201109/immunitet-1583841164.html

Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования

Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования

Почти все разрабатываемые в мире вакцины от коронавируса требуют введения пациентам двух доз, людям придется ждать до полутора месяцев до обретения иммунитета,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T23:23

2020-11-09T23:23

2020-11-09T23:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

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ЛОНДОН, 9 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Почти все разрабатываемые в мире вакцины от коронавируса требуют введения пациентам двух доз, людям придется ждать до полутора месяцев до обретения иммунитета, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там."Может пройти полтора месяца после приема первой дозы до момента, когда люди получат от вакцины защиту", - сказал Ван-Там на пресс-конференции в понедельник.Он уточнил, что имеет в виду те вакцины, которые могут стать доступны в ближайшее время. Согласно правилам их применения, после введения первой дозы человек должен ждать от 21 до 28 дней перед тем, как ему будет сделан укол со второй дозой."Затем, для того, чтобы обрести защиту, люди должны выждать до 14 дней", - сказал медик.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Новости об успехе испытаний Pfizer и BioNTech ранее приветствовало британское правительство. Официальный представитель премьера заявил журналистам, что Соединенное Королевство уже к концу года может получить 10 миллионов доз вакцины, если ее одобрит национальный регулятор. Всего Британия закупила 40 миллионов доз вакцины-кандидата от Pfizer.Десяти миллионов доз Британии хватит для вакцинации 5 миллионов людей из групп риска (для создания иммунитета к COVID-19 нужны две дозы препарата). В самом Соединенном Королевстве также одновременно разрабатываются несколько вакцин, лидерами считаются разрабатываемые в Оксфорде и в лондонском Imperial College.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583809843.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/koronavirus-1583642498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, англия, оксфорд, сша, в мире