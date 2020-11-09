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https://ria.ru/20201109/hyperloop-1583720374.html
Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами
Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами
Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:12
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hyperloop transportation technologies
илон маск
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технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении.Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop (бывшая Virgin Hyperloop One).Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы "не походить на астронавтов". Сайт Inverse сообщает о планах строительства десятикилометрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.Идею Hyperloop (англ. "гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.
https://ria.ru/20190921/1558951280.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Кадры испытаний вакуумного поезда Hyperloop в Неваде
Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта - капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении. Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.
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hyperloop transportation technologies, илон маск, hyperloop transportation, hyperloop one, сша, технологии

Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами

12:12 09.11.2020 (обновлено: 14:11 09.11.2020)
 
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении.
Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.
Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop (бывшая Virgin Hyperloop One).
Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы "не походить на астронавтов". Сайт Inverse сообщает о планах строительства десятикилометрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.
Труба Hyperloop Transportation Technologies - РИА Новости, 1920, 21.09.2019
21 сентября 2019, 02:41
Украинцев лишили надежды на Hyperloop
Идею Hyperloop (англ. "гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.
 
Hyperloop Transportation TechnologiesИлон МаскHyperloop TransportationHyperloop OneСШАТехнологии
 
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