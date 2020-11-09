https://ria.ru/20201109/hyperloop-1583720374.html

Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами

Virgin провела первые испытания вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:12

2020-11-09T12:12

2020-11-09T14:11

hyperloop transportation technologies

илон маск

hyperloop transportation

hyperloop one

сша

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении.Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop (бывшая Virgin Hyperloop One).Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы "не походить на астронавтов". Сайт Inverse сообщает о планах строительства десятикилометрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.Идею Hyperloop (англ. "гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.

https://ria.ru/20190921/1558951280.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры испытаний вакуумного поезда Hyperloop в Неваде Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта - капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении. Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель. 2020-11-09T12:12 true PT1M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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