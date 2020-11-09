https://ria.ru/20201109/gruziya-1583710772.html
В ходе разгона акции перед зданием ЦИК Грузии пострадали 27 человек
В ходе разгона акции перед зданием ЦИК Грузии пострадали 27 человек
МВД Грузии сообщает, что в ходе разгона акции перед зданием ЦИК накануне пострадали 27 человек, задержаны 19. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:34
2020-11-09T11:34
2020-11-09T11:34
парламентские выборы в грузии — 2020
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что в ходе разгона акции перед зданием ЦИК накануне пострадали 27 человек, задержаны 19.В ведомстве отметили, что митингующие повредили полицейскую технику, применяли силу и перешли за рамки дозволенного, в результате чего МВД применило водометы.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами.
https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии
МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет.
2020-11-09T11:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, мвд грузии, грузия, в мире