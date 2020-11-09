https://ria.ru/20201109/gruziya-1583671400.html
Митинг возле здания ЦИК Грузии завершился
Митинг возле здания ЦИК Грузии завершился
Участники протестной акции перед зданием ЦИК Грузии расходятся, митинг подходит к концу, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:54
2020-11-09T00:54
2020-11-09T08:55
парламентские выборы в грузии — 2020
единое национальное движение
цик грузии
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Участники протестной акции перед зданием ЦИК Грузии расходятся, митинг подходит к концу, передает телекомпания "Рустави 2"."Сразу после призыва политических лидеров большая часть активистов начала покидать территорию", - сообщает телекомпания.Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил журналистам, что протест продолжится в понедельник вечером, тогда же, по его словам, они примут решение о конкретных планах.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, информацию о применении слезоточивого газа опровергает. В результате разгона есть пострадавшие.
https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
грузия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии
МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет.
2020-11-09T00:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, цик грузии, грузия, в мире