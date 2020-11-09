https://ria.ru/20201109/gruziya-1583671400.html

Митинг возле здания ЦИК Грузии завершился

Митинг возле здания ЦИК Грузии завершился

Участники протестной акции перед зданием ЦИК Грузии расходятся, митинг подходит к концу, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.11.2020

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парламентские выборы в грузии — 2020

единое национальное движение

цик грузии

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Участники протестной акции перед зданием ЦИК Грузии расходятся, митинг подходит к концу, передает телекомпания "Рустави 2"."Сразу после призыва политических лидеров большая часть активистов начала покидать территорию", - сообщает телекомпания.Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил журналистам, что протест продолжится в понедельник вечером, тогда же, по его словам, они примут решение о конкретных планах.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, информацию о применении слезоточивого газа опровергает. В результате разгона есть пострадавшие.

https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет. 2020-11-09T00:54 true PT1M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, цик грузии, грузия, в мире