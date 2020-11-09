https://ria.ru/20201109/gruziya-1583670461.html
Грузинская полиция снова применила водометы для разгона протестующих
Грузинская полиция снова применила водометы для разгона протестующих
Полиция Грузии во второй раз с помощью водометов разгоняет акцию протеста перед зданием ЦИК. Кадры, снятые при помощи дронов, продемонстрировали местные... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:29
2020-11-09T00:29
2020-11-09T09:54
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583682280_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c5f47508d2b647d38e3d3f2429134396.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Полиция Грузии во второй раз с помощью водометов разгоняет акцию протеста перед зданием ЦИК. Кадры, снятые при помощи дронов, продемонстрировали местные телеканалы. Пострадал оператор "ТВ Пирвели", у него поврежден глаз. Представители СМИ утверждают, что силовики мешают их работе.Как видно из трансляции, спецназ вышел из здания ЦИК и двинулся к участникам акции протеста после того, как полиция применила водометы для их разгона. Но силу полицейские применять не стали.Вскоре демонстранты разошлись, новый митинг планируется провести вечером.Ранее участники акции протеста заявили, что хотят расставить палатки и продолжать протестовать в течение всей ночи. Силовики призывали их разойтись, грозя применить "законную силу".МВД Грузии объяснило применение водометов тем, что протестующие пытались ворваться в здание ЦИК. При этом информацию об использовании слезоточивого газа в министерстве опровергли, хотя корреспондент РИА Новости сообщал об облаке дыма, после чего у митингующих и присутствовавших журналистов начался сильный спазматический кашель.Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших 31 октября. По итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта". Всего в парламент попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>
https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583682280_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6a1894200cdeb1d28c1ea881c83ec744.jpg
Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии
МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет.
2020-11-09T00:29
true
PT1M57S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости.
Полиция Грузии
во второй раз с помощью водометов разгоняет акцию протеста перед зданием ЦИК. Кадры, снятые при помощи дронов, продемонстрировали местные телеканалы.
Пострадал оператор "ТВ Пирвели
", у него поврежден глаз. Представители СМИ утверждают, что силовики мешают их работе.
Как видно из трансляции, спецназ вышел из здания ЦИК и двинулся к участникам акции протеста после того, как полиция применила водометы для их разгона. Но силу полицейские применять не стали.
Вскоре демонстранты разошлись, новый митинг планируется провести вечером.
Ранее участники акции протеста заявили, что хотят расставить палатки и продолжать протестовать в течение всей ночи. Силовики призывали их разойтись, грозя применить "законную силу".
МВД Грузии объяснило применение водометов тем, что протестующие пытались ворваться в здание ЦИК. При этом информацию об использовании слезоточивого газа в министерстве опровергли, хотя корреспондент РИА Новости сообщал об облаке дыма, после чего у митингующих и присутствовавших журналистов начался сильный спазматический кашель.
Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших 31 октября. По итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта". Всего в парламент попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>