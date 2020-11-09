https://ria.ru/20201109/gripp-1583745204.html

В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа

В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа

Вакцинация против гриппа в РФ идет по плану, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что несвоевременное освоение поставок вакцины в ряде... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:57

2020-11-09T13:57

2020-11-09T14:13

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вакцинация против гриппа в РФ идет по плану, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что несвоевременное освоение поставок вакцины в ряде регионов является единичными случаями."Хочу отметить, что по вакцинации против гриппа все идет в рамках установленных параметров и планов. Есть ряд регионов, которые несвоевременно осваивали поставленные вакцины, это единичные регионы, поэтому с ними отработаны, в том числе, организационные вопросы по своевременному вакцинированию населения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20201106/gripp-1583460942.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество