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https://ria.ru/20201109/gripp-1583745204.html
В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа
В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа
Вакцинация против гриппа в РФ идет по плану, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что несвоевременное освоение поставок вакцины в ряде... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:57
2020-11-09T14:13
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вакцинация против гриппа в РФ идет по плану, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что несвоевременное освоение поставок вакцины в ряде регионов является единичными случаями."Хочу отметить, что по вакцинации против гриппа все идет в рамках установленных параметров и планов. Есть ряд регионов, которые несвоевременно осваивали поставленные вакцины, это единичные регионы, поэтому с ними отработаны, в том числе, организационные вопросы по своевременному вакцинированию населения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20201106/gripp-1583460942.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа

13:57 09.11.2020 (обновлено: 14:13 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вакцинация против гриппа в РФ идет по плану, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что несвоевременное освоение поставок вакцины в ряде регионов является единичными случаями.
"Хочу отметить, что по вакцинации против гриппа все идет в рамках установленных параметров и планов. Есть ряд регионов, которые несвоевременно осваивали поставленные вакцины, это единичные регионы, поэтому с ними отработаны, в том числе, организационные вопросы по своевременному вакцинированию населения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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