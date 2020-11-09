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В Приморье задержали мужчину, ограбившего пенсионерку
В Приморье задержали мужчину, ограбившего пенсионерку
Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на улице на пенсионерку, фигурант арестован, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T04:11
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владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на улице на пенсионерку, фигурант арестован, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В октябре в соцсетях широко разошлось видео с камеры видеонаблюдения у жилого дома во Владивостоке. На кадрах видно, как днем по двору дома идет пенсионерка с сумками и тростью. К ней подходит мужчина в капюшоне, толкает ее, забирает сумку и уходит. Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Потерпевшей - 84 года. По ее словам, в сумке находились девять тысяч рублей и мобильный телефон.Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20201105/podrostki-1583176933.html
владивосток
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

04:11 09.11.2020 (обновлено: 04:12 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на улице на пенсионерку, фигурант арестован, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В октябре в соцсетях широко разошлось видео с камеры видеонаблюдения у жилого дома во Владивостоке. На кадрах видно, как днем по двору дома идет пенсионерка с сумками и тростью. К ней подходит мужчина в капюшоне, толкает ее, забирает сумку и уходит. Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Потерпевшей - 84 года. По ее словам, в сумке находились девять тысяч рублей и мобильный телефон.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 36–летнего жителя Владивостока, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на алкоголь. Телефон и документы, находившиеся в сумке, возвращены заявительнице", - говорится в сообщении.
Фигурант заключен под стражу.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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