https://ria.ru/20201109/grabezh-1583674929.html

В Приморье задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

В Приморье задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на улице на пенсионерку, фигурант арестован, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T04:11

2020-11-09T04:11

2020-11-09T04:12

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на улице на пенсионерку, фигурант арестован, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В октябре в соцсетях широко разошлось видео с камеры видеонаблюдения у жилого дома во Владивостоке. На кадрах видно, как днем по двору дома идет пенсионерка с сумками и тростью. К ней подходит мужчина в капюшоне, толкает ее, забирает сумку и уходит. Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Потерпевшей - 84 года. По ее словам, в сумке находились девять тысяч рублей и мобильный телефон.Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20201105/podrostki-1583176933.html

владивосток

приморский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия