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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201109/gospital-1583793194.html
В Калужской области построят госпиталь для больных COVID-19
В Калужской области построят госпиталь для больных COVID-19
Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился построить в регионе быстровозводимый госпиталь для заболевших новым коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:23
2020-11-09T17:23
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
здоровье - общество
калужская область
общество
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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился построить в регионе быстровозводимый госпиталь для заболевших новым коронавирусом, сообщило правительство региона."Губернатор области Владислав Шапша поручил начать строительство корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Калужской областной инфекционной больницы. Корпус вместимостью до тысячи человек должен быть возведен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение связано с необходимостью сохранить возможность того, чтобы пациенты с другими заболеваниями продолжали оперативно получать медицинскую помощь в тех медучреждениях региона, где в настоящее время развернуты койки для пациентов с COVID-19.Шапша в своем Telegram-канале написал, что проработать вопрос строительства госпиталя, в том числе его финансовую составляющую, предстоит в течение наступившей недели."Коронавирус – это надолго. Но другие болезни при этом никуда не делись, и их надо лечить, оказывать калужанам плановую медпомощь в полном объеме. Строительство госпиталя позволит нам на высоком уровне оказывать помощь больным с коронавирусом, не перепрофилируя для этого койки в других медицинских учреждениях", - написал губернатор.По данным министерства здравоохранения региона, в настоящее время по количеству зараженных COVID-19 (1,3% населения) Калужская область занимает 41-е место в РФ. Всего на лечении находятся 3,2 тысячи человек, в стационарах - 1680 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ - 13 человек, на неинвазивной ИВЛ - 41 человек, 982 человека - на кислородной поддержке.За минувшие сутки в лечебные учреждения поступили 55 человек, выписаны - 32. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,07. Резерв коечного фонда составляет 20%. Всего в медицинских организациях области функционирует 2096 инфекционных коек, из которых 1064 (50,7%) оснащены кислородом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/vrachi-1583016738.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, коронавирусы, здоровье - общество, калужская область, общество

В Калужской области построят госпиталь для больных COVID-19

17:23 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНезанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Незанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился построить в регионе быстровозводимый госпиталь для заболевших новым коронавирусом, сообщило правительство региона.
"Губернатор области Владислав Шапша поручил начать строительство корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Калужской областной инфекционной больницы. Корпус вместимостью до тысячи человек должен быть возведен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение связано с необходимостью сохранить возможность того, чтобы пациенты с другими заболеваниями продолжали оперативно получать медицинскую помощь в тех медучреждениях региона, где в настоящее время развернуты койки для пациентов с COVID-19.
Шапша в своем Telegram-канале написал, что проработать вопрос строительства госпиталя, в том числе его финансовую составляющую, предстоит в течение наступившей недели.
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"Коронавирус – это надолго. Но другие болезни при этом никуда не делись, и их надо лечить, оказывать калужанам плановую медпомощь в полном объеме. Строительство госпиталя позволит нам на высоком уровне оказывать помощь больным с коронавирусом, не перепрофилируя для этого койки в других медицинских учреждениях", - написал губернатор.
По данным министерства здравоохранения региона, в настоящее время по количеству зараженных COVID-19 (1,3% населения) Калужская область занимает 41-е место в РФ. Всего на лечении находятся 3,2 тысячи человек, в стационарах - 1680 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ - 13 человек, на неинвазивной ИВЛ - 41 человек, 982 человека - на кислородной поддержке.
За минувшие сутки в лечебные учреждения поступили 55 человек, выписаны - 32. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,07. Резерв коечного фонда составляет 20%. Всего в медицинских организациях области функционирует 2096 инфекционных коек, из которых 1064 (50,7%) оснащены кислородом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалужская областьОбщество
 
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