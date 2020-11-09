Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта
14:43 09.11.2020 (обновлено: 15:13 09.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ.
В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.
"Комитет по транспорту – считайте, что это ваш второй дом, в который вы можете прийти, высказать проблему, мы ее выслушаем, взвесим и будем вместе принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России, на благо наших жителей России", - сказал по окончании заседания председатель комитета Евгений Москвичев, обращаясь к Савельеву.
По результатам голосования Москвичев предложил "рекомендовать Савельева Виталия Геннадиевича на должность министра транспорта Российской Федерации".
"Я с гордостью буду представлять вас у трибуны (на пленарном заседании ГД 10 ноября), потому что России нужен профессионал нужен в области транспорта", - заключил глава комитета.