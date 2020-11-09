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Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта
Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта
Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:43
2020-11-09T15:13
евгений москвичев
михаил мишустин
аэрофлот
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр новак
николай харитонов
политика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ.В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник."Комитет по транспорту – считайте, что это ваш второй дом, в который вы можете прийти, высказать проблему, мы ее выслушаем, взвесим и будем вместе принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России, на благо наших жителей России", - сказал по окончании заседания председатель комитета Евгений Москвичев, обращаясь к Савельеву.По результатам голосования Москвичев предложил "рекомендовать Савельева Виталия Геннадиевича на должность министра транспорта Российской Федерации"."Я с гордостью буду представлять вас у трибуны (на пленарном заседании ГД 10 ноября), потому что России нужен профессионал нужен в области транспорта", - заключил глава комитета.
https://ria.ru/20201109/gosduma-1583724773.html
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
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евгений москвичев, михаил мишустин, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр новак, николай харитонов, политика

Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта

14:43 09.11.2020 (обновлено: 15:13 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ.
В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.
Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса
"Комитет по транспорту – считайте, что это ваш второй дом, в который вы можете прийти, высказать проблему, мы ее выслушаем, взвесим и будем вместе принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России, на благо наших жителей России", - сказал по окончании заседания председатель комитета Евгений Москвичев, обращаясь к Савельеву.
По результатам голосования Москвичев предложил "рекомендовать Савельева Виталия Геннадиевича на должность министра транспорта Российской Федерации".
"Я с гордостью буду представлять вас у трибуны (на пленарном заседании ГД 10 ноября), потому что России нужен профессионал нужен в области транспорта", - заключил глава комитета.
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Евгений МосквичевМихаил МишустинАэрофлотМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр НовакНиколай ХаритоновПолитика
 
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