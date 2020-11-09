https://ria.ru/20201109/gosduma-1583757725.html

Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта

Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта

Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:43

2020-11-09T14:43

2020-11-09T15:13

евгений москвичев

михаил мишустин

аэрофлот

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр новак

николай харитонов

политика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по транспорту и строительству на заседании в понедельник одобрил кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ.В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник."Комитет по транспорту – считайте, что это ваш второй дом, в который вы можете прийти, высказать проблему, мы ее выслушаем, взвесим и будем вместе принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России, на благо наших жителей России", - сказал по окончании заседания председатель комитета Евгений Москвичев, обращаясь к Савельеву.По результатам голосования Москвичев предложил "рекомендовать Савельева Виталия Геннадиевича на должность министра транспорта Российской Федерации"."Я с гордостью буду представлять вас у трибуны (на пленарном заседании ГД 10 ноября), потому что России нужен профессионал нужен в области транспорта", - заключил глава комитета.

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583724773.html

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений москвичев, михаил мишустин, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр новак, николай харитонов, политика