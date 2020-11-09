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Комитет Госдумы поддержал назначение Чекункова главой Минвостокразвития
Комитет Госдумы поддержал назначение Чекункова главой Минвостокразвития
Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании в понедельник поддержал предложенную кандидатуру... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:37
2020-11-09T14:37
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
дмитрий кобылкин
александр козлов (глава минвостокразвития)
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании в понедельник поддержал предложенную кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии (ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от этой должности Дмитрия Кобылкина). Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.Как отметил в начале заседания глава комитета Николай Харитонов, кворум на заседании есть. По словам главы комитета, депутаты хорошо знают Чекункова по его предыдущему месту работы.Решение было принято единогласно.
https://ria.ru/20201109/chekunkov-1583712741.html
https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html
дальний восток
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дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика

Комитет Госдумы поддержал назначение Чекункова главой Минвостокразвития

14:37 09.11.2020
 
© Фото : предоставлено ФРДВГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : предоставлено ФРДВ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании в понедельник поддержал предложенную кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии (ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от этой должности Дмитрия Кобылкина). Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:38
Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Как отметил в начале заседания глава комитета Николай Харитонов, кворум на заседании есть. По словам главы комитета, депутаты хорошо знают Чекункова по его предыдущему месту работы.
Решение было принято единогласно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Дальний ВостокАрктикаМихаил МишустинГосдума РФДмитрий КобылкинАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Политика
 
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