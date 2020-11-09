https://ria.ru/20201109/gosduma-1583756062.html

Комитет Госдумы поддержал назначение Чекункова главой Минвостокразвития

Комитет Госдумы поддержал назначение Чекункова главой Минвостокразвития

Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании в понедельник поддержал предложенную кандидатуру... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:37

2020-11-09T14:37

2020-11-09T14:37

дальний восток

арктика

михаил мишустин

госдума рф

дмитрий кобылкин

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании в понедельник поддержал предложенную кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии (ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от этой должности Дмитрия Кобылкина). Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.Как отметил в начале заседания глава комитета Николай Харитонов, кворум на заседании есть. По словам главы комитета, депутаты хорошо знают Чекункова по его предыдущему месту работы.Решение было принято единогласно.

https://ria.ru/20201109/chekunkov-1583712741.html

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

дальний восток

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика