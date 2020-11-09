https://ria.ru/20201109/gosduma-1583724773.html

В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса

В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса

Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов назвал кандидатуру Виталия Савельева на должность министра транспорта... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:38

2020-11-09T12:38

2020-11-09T12:41

виталий ефимов

михаил мишустин

аэрофлот

госдума рф

виталий савельев

европа

политика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов назвал кандидатуру Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ "самой достойной" и выразил уверенность, что она будет поддержана и на заседании профильного комитета ГД, и на пленарном заседании Госдумы.В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На должность министра транспорта РФ был предложен гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев."Высокий профессионал, он был заместителем министра экономики, прошел школу "от" и "до". Авиакомпанию – международные линии – вывел в передовые в Европе. Поэтому я считаю, что это самая достойная кандидатура", - отметил Ефимов.Парламентарий добавил, что Савельев пришел не "откуда-нибудь", а "с линии, где пашут, где работают, добиваются конкретных результатов".Ефимов также выразил уверенность, что кандидатура Савельева будет поддержана и на заседании профильного комитета, и на пленарном заседании Госдумы. "Конечно, вопросов даже нет", - сказал он.

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html

https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699228.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий ефимов, михаил мишустин, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, европа, политика