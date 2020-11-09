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В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса
В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса
Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов назвал кандидатуру Виталия Савельева на должность министра транспорта... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:38
2020-11-09T12:41
виталий ефимов
михаил мишустин
аэрофлот
госдума рф
виталий савельев
европа
политика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов назвал кандидатуру Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ "самой достойной" и выразил уверенность, что она будет поддержана и на заседании профильного комитета ГД, и на пленарном заседании Госдумы.В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На должность министра транспорта РФ был предложен гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев."Высокий профессионал, он был заместителем министра экономики, прошел школу "от" и "до". Авиакомпанию – международные линии – вывел в передовые в Европе. Поэтому я считаю, что это самая достойная кандидатура", - отметил Ефимов.Парламентарий добавил, что Савельев пришел не "откуда-нибудь", а "с линии, где пашут, где работают, добиваются конкретных результатов".Ефимов также выразил уверенность, что кандидатура Савельева будет поддержана и на заседании профильного комитета, и на пленарном заседании Госдумы. "Конечно, вопросов даже нет", - сказал он.
https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html
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виталий ефимов, михаил мишустин, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, европа, политика

В комитете Госдумы рассказали о кандидате на должность главы Минтранса

12:38 09.11.2020 (обновлено: 12:41 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов назвал кандидатуру Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ "самой достойной" и выразил уверенность, что она будет поддержана и на заседании профильного комитета ГД, и на пленарном заседании Госдумы.
В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На должность министра транспорта РФ был предложен гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
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"Высокий профессионал, он был заместителем министра экономики, прошел школу "от" и "до". Авиакомпанию – международные линии – вывел в передовые в Европе. Поэтому я считаю, что это самая достойная кандидатура", - отметил Ефимов.
Парламентарий добавил, что Савельев пришел не "откуда-нибудь", а "с линии, где пашут, где работают, добиваются конкретных результатов".
"Президент сделал очень правильный выбор. Это человек, который прошел и государственную службу на высоком уровне, и на производстве, и показал себя как мощный управленец, обладающий сложными системами управления", - заключил первый зампред комитета по транспорту.
Ефимов также выразил уверенность, что кандидатура Савельева будет поддержана и на заседании профильного комитета, и на пленарном заседании Госдумы. "Конечно, вопросов даже нет", - сказал он.
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Виталий ЕфимовМихаил МишустинАэрофлотГосдума РФВиталий СавельевЕвропаПолитика
 
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