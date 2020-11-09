https://ria.ru/20201109/gosduma-1583718595.html

Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник

Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник

Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, на пленарном заседании во вторник, сказал РИА Новости глава РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:04

2020-11-09T12:04

2020-11-09T12:04

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр новак

николай харитонов

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, на пленарном заседании во вторник, сказал РИА Новости глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.В понедельник глава правительства предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты проведут с ними встречи."Завтра Государственная Дума будет уже утверждать, согласно нашим рекомендациям", - сказал Харитонов.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html

https://ria.ru/20201109/volodin-1583716335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр новак, николай харитонов, политика