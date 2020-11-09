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Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник
Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник
Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, на пленарном заседании во вторник, сказал РИА Новости глава РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:04
2020-11-09T12:04
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр новак
николай харитонов
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, на пленарном заседании во вторник, сказал РИА Новости глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.В понедельник глава правительства предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты проведут с ними встречи."Завтра Государственная Дума будет уже утверждать, согласно нашим рекомендациям", - сказал Харитонов.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
https://ria.ru/20201109/volodin-1583716335.html
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михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр новак, николай харитонов, политика

Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник

12:04 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, на пленарном заседании во вторник, сказал РИА Новости глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.
В понедельник глава правительства предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты проведут с ними встречи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:36
Мишустин внес кандидатуры на должности членов правительства
"Завтра Государственная Дума будет уже утверждать, согласно нашим рекомендациям", - сказал Харитонов.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:54
Володин встретится с кандидатами на должности министров
 
Михаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр НовакНиколай ХаритоновПолитика
 
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