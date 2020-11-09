В Госдуме обсудят кандидатуры предложенных Мишустиным министров
11:40 09.11.2020 (обновлено: 12:02 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы обсудят кандидатуры предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным министров в понедельник в 13.00, сообщили РИА Новости депутаты, которые будут участвовать в заседаниях.
Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
"Сейчас в 13.00 мы готовимся обсудить вместе с коллегами предложенную кандидатуру", - сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он уточнил, что заседание будет совместным с комитетом по природным ресурсам.
По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской в 13.00 также состоится совместное заседание жилищного и транспортного комитетов. "Будем обсуждать кандидатуру. Дальше процедура - уже на пленарку", - сказала она РИА Новости.
Также встречи состоятся с комитетами по региональной политике и энергетике, сообщили РИА Новости в комитетах.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.