https://ria.ru/20201109/gosduma-1583713497.html

В Госдуме обсудят кандидатуры предложенных Мишустиным министров

В Госдуме обсудят кандидатуры предложенных Мишустиным министров

Профильные комитеты Госдумы обсудят кандидатуры предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным министров в понедельник в 13.00, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:40

2020-11-09T11:40

2020-11-09T12:02

александр козлов (глава минвостокразвития)

галина хованская

михаил мишустин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы обсудят кандидатуры предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным министров в понедельник в 13.00, сообщили РИА Новости депутаты, которые будут участвовать в заседаниях.Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова."Сейчас в 13.00 мы готовимся обсудить вместе с коллегами предложенную кандидатуру", - сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Он уточнил, что заседание будет совместным с комитетом по природным ресурсам.По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской в 13.00 также состоится совместное заседание жилищного и транспортного комитетов. "Будем обсуждать кандидатуру. Дальше процедура - уже на пленарку", - сказала она РИА Новости.Также встречи состоятся с комитетами по региональной политике и энергетике, сообщили РИА Новости в комитетах.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.

https://ria.ru/20201109/shulginov-1583712948.html

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

https://ria.ru/20201109/volodin-1583716335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр козлов (глава минвостокразвития), галина хованская, михаил мишустин, госдума рф, политика