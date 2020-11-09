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Германия отправляет военных демонстрировать силу Китаю
Германия отправляет военных демонстрировать силу Китаю
Пока часть американского общества празднует победу Джо Байдена, за которого проголосовало рекордное количество "жителей" американских кладбищ, а другая занята... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:00
2020-11-09T13:15
брюно ле мэр
дональд трамп
евросоюз
джо байден
германия
китай
сша
париж
берлин (город)
мнение - авторы
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Пока часть американского общества празднует победу Джо Байдена, за которого проголосовало рекордное количество "жителей" американских кладбищ, а другая занята оплакиванием американской демократии, мир продолжает жить своей жизнью и доказывать на практике, что никакого возврата в 2014 год уже не будет, независимо от фамилии постояльца Белого дома.Как минимум на европейском направлении у новой администрации Байдена будут довольно серьезные сложности, прежде всего потому, что европейцы, хотя и рады избавиться от абразивного и шумного Трампа, далеко не готовы (за исключением нескольких особо экзальтированных прибалтийских политиков) бежать к эмиссарам Байдена навстречу со слезами и криками "барин вернулся!"Да, избранного "мертвыми душами" и затащенного (хоть и еще не до конца) в Белый дом "глубинным государством" Байдена очень оперативно и коллективно поздравили, но если посмотреть на то, что говорят ведущие европейские чиновники о будущем трансатлантических отношений, то картина получается крайне далекой от идиллической.Министр экономики Франции, один из самых последовательных сторонников принуждения американских соцсетей и поисковых систем к оплате европейских налогов с прибылей, полученных в евро (то есть лишения США одной из главных "имперских привилегий"), Брюно Ле Мэр, за день до выборов честно сформулировал европейское отношение к Вашингтону: "Давайте не будем обманывать себя: Соединенные Штаты уже несколько лет не являются дружественным партнером для европейских государств". "Будет ли Джо Байден или Дональд Трамп, ничего не меняет этот стратегический факт. Американский континент отделился от Европейского континента", — добавил он.В материале немецкого пропагандистского госмедиахолдинга Deutsche Welle, в котором процитирована позиция французского министра, также фигурирует и оценка одного из ближайших политических союзников Ангелы Меркель, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр:"О жестких отношениях между Германией и США в эпоху Трампа Крамп-Карренбауэр сказала, что "эта дружба — нечто большее, чем вопрос того, какая администрация в настоящее время находится в Белом доме", отклонив призывы к Германии "отделиться от США". Тем не менее она подчеркнула, что независимо от окончательного исхода голосования в США Европе необходимо будет стать более самодостаточной".А для того чтобы дипломатичные формулировки министра обороны никого не ввели в заблуждение, приводится также прямая, как рапира, позиция министра финансов Германии: "Олаф Шольц поддержал эту идею, заявив, что, учитывая события в США, Европе необходимо укрепить свой собственный суверенитет, чтобы "мог существовать глобальный порядок, основанный на правилах".Стоит сделать несколько важных заметок на полях этих заявлений. Во-первых, европейские чиновники научились не только признавать тот факт, что у конкретных стран Евросоюза и у всего Евросоюза в целом — как минимум дефективный, а если называть вещи своими именами — частичный суверенитет, но и научились говорить о необходимости его укрепления, даже если Трампа таки выкинут из Белого дома. Это означает, что европейские чиновники уже не боятся получить за это "волчий билет" от Госдепа и не боятся критики в СМИ за столь агрессивную позицию в адрес (уже, вероятно, бывшего) мирового гегемона. Во-вторых, перед нами сейчас трогательное (и редкое) единение чиновников, отвечающих "за пушки", и чиновников, отвечающих "за масло": и те и другие перешли в режим, в котором дискуссии о трансатлантической дружбе немедленно уравновешиваются заявлениями о необходимости роста европейской самостоятельности.В некоторых направлениях внешней политики Берлин (не говоря уже о Париже) пытается подкрепить свои заявления действиями, рассчитанными как раз на демонстрацию способности Евросоюза оперировать на геополитической арене в качестве самостоятельного полюса силы.Австралийский телеканал ABC сообщает: "Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорит, что Берлин хочет отправить в следующем году военный корабль в Индо-Тихоокеанский регион для совместных учений с Австралией". Но самое интересное — не в учениях как таковых, а в том, зачем Берлин собирается в них участвовать.Телеканал ABC уточняет: "Признавая важность Китая как торгового партнера, она предупредила, что Пекин подрывает "мировой порядок, основанный на правилах", и заявила, что Берлин стремится усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, объединившись с "единомышленниками". "У Китая есть свои собственные представления об индивидуальных свободах, правах человека, нашей западной идее демократии", — сказала Крамп-Карренбауэр. &lt;...&gt; Германия недавно разработала новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, направленную на усиление своего влияния в регионе. Г-жа Крамп-Карренбауэр заявила, что Берлин хотел послать "четкий сигнал" о свободе судоходства в регионе".Со стороны это смотрится как попытка побряцать оружием перед носом у Пекина. Причем в качестве объяснения своего поведения высокопоставленный немецкий чиновник предлагает очень оригинальную идею, которая заключается в том, что раз у Китая есть собственное мнение по многим философским, политическим и правовым вопросам, то Китаю нужно (вместе с "единомышленниками" Германии) продемонстрировать силу немецкого Военно-морского флота. Это очень похоже на поведение США, только в довольно неумелом европейском исполнении. Возможно, берлинским чиновникам искренне кажется, что именно таким поведением можно доказать всему миру, что Евросоюз (или конкретно Германия) — это теперь самостоятельный полюс силы на мировой арене. Показательно, что и Франция, и Германия в последнее время уделяют большое внимание усилению своего военного и дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии, тем самым показывая США, что Старая Европа может вполне "взяться за старое" и вернуться в качестве неоколониальной силы в регион, который является местом столкновения китайских и американских интересов.Вашингтон умудрился воспитать европейскую элиту, которая ему сначала подчинялась, потом искренне завидовала, а сейчас начинает подражать в самых гротескных формах внешнеполитического поведения. Наблюдая за таким развитием событий, возникают серьезные сомнения в том, что администрация Байдена готова адекватно взаимодействовать с изменившимся миром, который после прихода нового президента к власти однозначно не станет более понятным и предсказуемым.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html
https://ria.ru/20200715/1574361781.html
https://ria.ru/20201108/neft-1583636741.html
https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html
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Иван Данилов
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брюно ле мэр, дональд трамп, евросоюз, джо байден, германия, китай, сша, париж, берлин (город), мнение - авторы, в мире

Германия отправляет военных демонстрировать силу Китаю

08:00 09.11.2020 (обновлено: 13:15 09.11.2020)
 
© Фото : Bundeswehr/Marcel KroenckeНемецкий фрегат Аугсбург (F 213)
Немецкий фрегат Аугсбург (F 213) - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Bundeswehr/Marcel Kroencke
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Пока часть американского общества празднует победу Джо Байдена, за которого проголосовало рекордное количество "жителей" американских кладбищ, а другая занята оплакиванием американской демократии, мир продолжает жить своей жизнью и доказывать на практике, что никакого возврата в 2014 год уже не будет, независимо от фамилии постояльца Белого дома.
Как минимум на европейском направлении у новой администрации Байдена будут довольно серьезные сложности, прежде всего потому, что европейцы, хотя и рады избавиться от абразивного и шумного Трампа, далеко не готовы (за исключением нескольких особо экзальтированных прибалтийских политиков) бежать к эмиссарам Байдена навстречу со слезами и криками "барин вернулся!"
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Да, избранного "мертвыми душами" и затащенного (хоть и еще не до конца) в Белый дом "глубинным государством" Байдена очень оперативно и коллективно поздравили, но если посмотреть на то, что говорят ведущие европейские чиновники о будущем трансатлантических отношений, то картина получается крайне далекой от идиллической.
Министр экономики Франции, один из самых последовательных сторонников принуждения американских соцсетей и поисковых систем к оплате европейских налогов с прибылей, полученных в евро (то есть лишения США одной из главных "имперских привилегий"), Брюно Ле Мэр, за день до выборов честно сформулировал европейское отношение к Вашингтону: "Давайте не будем обманывать себя: Соединенные Штаты уже несколько лет не являются дружественным партнером для европейских государств". "Будет ли Джо Байден или Дональд Трамп, ничего не меняет этот стратегический факт. Американский континент отделился от Европейского континента", — добавил он.
В материале немецкого пропагандистского госмедиахолдинга Deutsche Welle, в котором процитирована позиция французского министра, также фигурирует и оценка одного из ближайших политических союзников Ангелы Меркель, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр:
"О жестких отношениях между Германией и США в эпоху Трампа Крамп-Карренбауэр сказала, что "эта дружба — нечто большее, чем вопрос того, какая администрация в настоящее время находится в Белом доме", отклонив призывы к Германии "отделиться от США". Тем не менее она подчеркнула, что независимо от окончательного исхода голосования в США Европе необходимо будет стать более самодостаточной".
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31 октября, 22:37
Политолог из США заявил о надвигающейся войне с Китаем
А для того чтобы дипломатичные формулировки министра обороны никого не ввели в заблуждение, приводится также прямая, как рапира, позиция министра финансов Германии: "Олаф Шольц поддержал эту идею, заявив, что, учитывая события в США, Европе необходимо укрепить свой собственный суверенитет, чтобы "мог существовать глобальный порядок, основанный на правилах".
Стоит сделать несколько важных заметок на полях этих заявлений. Во-первых, европейские чиновники научились не только признавать тот факт, что у конкретных стран Евросоюза и у всего Евросоюза в целом — как минимум дефективный, а если называть вещи своими именами — частичный суверенитет, но и научились говорить о необходимости его укрепления, даже если Трампа таки выкинут из Белого дома. Это означает, что европейские чиновники уже не боятся получить за это "волчий билет" от Госдепа и не боятся критики в СМИ за столь агрессивную позицию в адрес (уже, вероятно, бывшего) мирового гегемона. Во-вторых, перед нами сейчас трогательное (и редкое) единение чиновников, отвечающих "за пушки", и чиновников, отвечающих "за масло": и те и другие перешли в режим, в котором дискуссии о трансатлантической дружбе немедленно уравновешиваются заявлениями о необходимости роста европейской самостоятельности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 01:57
Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
В некоторых направлениях внешней политики Берлин (не говоря уже о Париже) пытается подкрепить свои заявления действиями, рассчитанными как раз на демонстрацию способности Евросоюза оперировать на геополитической арене в качестве самостоятельного полюса силы.
Австралийский телеканал ABC сообщает: "Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорит, что Берлин хочет отправить в следующем году военный корабль в Индо-Тихоокеанский регион для совместных учений с Австралией". Но самое интересное — не в учениях как таковых, а в том, зачем Берлин собирается в них участвовать.
Телеканал ABC уточняет: "Признавая важность Китая как торгового партнера, она предупредила, что Пекин подрывает "мировой порядок, основанный на правилах", и заявила, что Берлин стремится усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, объединившись с "единомышленниками". "У Китая есть свои собственные представления об индивидуальных свободах, правах человека, нашей западной идее демократии", — сказала Крамп-Карренбауэр. <...> Германия недавно разработала новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, направленную на усиление своего влияния в регионе. Г-жа Крамп-Карренбауэр заявила, что Берлин хотел послать "четкий сигнал" о свободе судоходства в регионе".
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Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена
Со стороны это смотрится как попытка побряцать оружием перед носом у Пекина. Причем в качестве объяснения своего поведения высокопоставленный немецкий чиновник предлагает очень оригинальную идею, которая заключается в том, что раз у Китая есть собственное мнение по многим философским, политическим и правовым вопросам, то Китаю нужно (вместе с "единомышленниками" Германии) продемонстрировать силу немецкого Военно-морского флота. Это очень похоже на поведение США, только в довольно неумелом европейском исполнении. Возможно, берлинским чиновникам искренне кажется, что именно таким поведением можно доказать всему миру, что Евросоюз (или конкретно Германия) — это теперь самостоятельный полюс силы на мировой арене. Показательно, что и Франция, и Германия в последнее время уделяют большое внимание усилению своего военного и дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии, тем самым показывая США, что Старая Европа может вполне "взяться за старое" и вернуться в качестве неоколониальной силы в регион, который является местом столкновения китайских и американских интересов.
Вашингтон умудрился воспитать европейскую элиту, которая ему сначала подчинялась, потом искренне завидовала, а сейчас начинает подражать в самых гротескных формах внешнеполитического поведения. Наблюдая за таким развитием событий, возникают серьезные сомнения в том, что администрация Байдена готова адекватно взаимодействовать с изменившимся миром, который после прихода нового президента к власти однозначно не станет более понятным и предсказуемым.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 08:00
Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему
 
Брюно Ле МэрДональд ТрампЕвросоюзДжо БайденГерманияКитайСШАПарижБерлин (город)Мнение - АвторыВ мире
 
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