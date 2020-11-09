Еврокомиссия будет действовать аналогично США при введении пошлин
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия пока не раскрывает детали торговых мер, которые она намерена со вторника ввести против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном подходе, который США применили против ЕС в деле по Airbus, сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.
"Я не хочу сейчас предварять решение, которое будет опубликовано сегодня. Базовый подход - отразить как в зеркале подход, который был использован США в рамках дела по Airbus", - сказал Домбровскис, отвечая на вопрос, какие товары попадут под пошлины и каков будет их размер.
В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.
Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.