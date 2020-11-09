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https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583790476.html
Еврокомиссия будет действовать аналогично США при введении пошлин
Еврокомиссия будет действовать аналогично США при введении пошлин
Еврокомиссия пока не раскрывает детали торговых мер, которые она намерена со вторника ввести против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:11
2020-11-09T17:11
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
валдис домбровскис
сша
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия пока не раскрывает детали торговых мер, которые она намерена со вторника ввести против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном подходе, который США применили против ЕС в деле по Airbus, сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing."Я не хочу сейчас предварять решение, которое будет опубликовано сегодня. Базовый подход - отразить как в зеркале подход, который был использован США в рамках дела по Airbus", - сказал Домбровскис, отвечая на вопрос, какие товары попадут под пошлины и каков будет их размер.В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.
https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583789071.html
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Новости
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РИА Новости
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всемирная торговая организация (вто), евросоюз, валдис домбровскис, сша, экономика

Еврокомиссия будет действовать аналогично США при введении пошлин

17:11 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия пока не раскрывает детали торговых мер, которые она намерена со вторника ввести против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном подходе, который США применили против ЕС в деле по Airbus, сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
17:04
В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США
"Я не хочу сейчас предварять решение, которое будет опубликовано сегодня. Базовый подход - отразить как в зеркале подход, который был использован США в рамках дела по Airbus", - сказал Домбровскис, отвечая на вопрос, какие товары попадут под пошлины и каков будет их размер.
В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.
Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
17:00
Евросоюз объявил о торговых мерах против США
 
Всемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВалдис ДомбровскисСШАЭкономика
 
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