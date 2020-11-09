https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583789071.html
В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США
В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США
В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:04
2020-11-09T17:04
2020-11-09T17:04
минэкономики фрг
петер альтмайер
еврокомиссия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения видеопереговоров с министрами торговли ЕС."Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК ... в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений ... в том числе в области промышленных пошлин", - сказал Альтмайер.Он добавил, что целью переговоров будет "дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение".
https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583788250.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минэкономики фрг, петер альтмайер, еврокомиссия, сша, экономика