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В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США
В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США
В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:04
2020-11-09T17:04
минэкономики фрг
петер альтмайер
еврокомиссия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения видеопереговоров с министрами торговли ЕС."Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК ... в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений ... в том числе в области промышленных пошлин", - сказал Альтмайер.Он добавил, что целью переговоров будет "дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение".
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минэкономики фрг, петер альтмайер, еврокомиссия, сша, экономика

В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США

17:04 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения видеопереговоров с министрами торговли ЕС.
"Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК ... в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений ... в том числе в области промышленных пошлин", - сказал Альтмайер.
Он добавил, что целью переговоров будет "дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
17:00
Евросоюз объявил о торговых мерах против США
 
Минэкономики ФРГПетер АльтмайерЕврокомиссияСШАЭкономика
 
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