https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583789071.html

В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США

В Евросоюзе готовы взять новый старт в торговых отношениях с США

В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:04

2020-11-09T17:04

2020-11-09T17:04

минэкономики фрг

петер альтмайер

еврокомиссия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. В ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции после завершения видеопереговоров с министрами торговли ЕС."Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК ... в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений ... в том числе в области промышленных пошлин", - сказал Альтмайер.Он добавил, что целью переговоров будет "дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение".

https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583788250.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минэкономики фрг, петер альтмайер, еврокомиссия, сша, экономика