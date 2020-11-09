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https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583788250.html
Евросоюз объявил о торговых мерах против США
Евросоюз объявил о торговых мерах против США
Евросоюз со вторника намерен ввести пошлины на американские товары, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:00
2020-11-09T18:03
еврокомиссия
евросоюз
валдис домбровскис
сша
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз со вторника намерен ввести пошлины на американские товары, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.Еврокомиссия представляет интересы всех стран Евросоюза во Всемирной торговой организации (ВТО).В мае 2018 года ВТО вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. Организация разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках этого спора, однако США отказались снимать тарифы.Как сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15 процентов для самолетов и 25 процентов для других продуктов.
https://ria.ru/20201109/evropa-1583783877.html
https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html
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еврокомиссия, евросоюз, валдис домбровскис, сша, экономика

Евросоюз объявил о торговых мерах против США

17:00 09.11.2020 (обновлено: 18:03 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз со вторника намерен ввести пошлины на американские товары, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
16:42
В Евросоюзе назвали условия отмены пошлин на ряд американских товаров
Еврокомиссия представляет интересы всех стран Евросоюза во Всемирной торговой организации (ВТО).
В мае 2018 года ВТО вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. Организация разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках этого спора, однако США отказались снимать тарифы.
Как сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15 процентов для самолетов и 25 процентов для других продуктов.
Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 08:00
Реванш глобалистов не спасет Америку
 
ЕврокомиссияЕвросоюзВалдис ДомбровскисСШАЭкономика
 
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