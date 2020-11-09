В Евросоюзе назвали условия отмены пошлин на ряд американских товаров
16:42 09.11.2020 (обновлено: 17:14 09.11.2020)
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз будет готов отменить вводимые им со вторника пошлины на товары из США в рамках спора в ВТО по Boeing, если Штаты отменят и свои тарифы, наложенные по спору об Airbus, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing. ЕС намерен ввести свои тарифы со вторника, 10 ноября.
"Мы готовы снять свои (новые - ред.) пошлины, если США снимают и свои пошлины. Мы готовы сделать это практически в любое время", - сказал Домбровскис.
В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus.
В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.
Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.