https://ria.ru/20201109/evropa-1583783877.html

В Евросоюзе назвали условия отмены пошлин на ряд американских товаров

В Евросоюзе назвали условия отмены пошлин на ряд американских товаров

Евросоюз будет готов отменить вводимые им со вторника пошлины на товары из США в рамках спора в ВТО по Boeing, если Штаты отменят и свои тарифы, наложенные по... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:42

2020-11-09T16:42

2020-11-09T17:14

всемирная торговая организация (вто)

валдис домбровскис

франция

испания

еврокомиссия

евросоюз

сша

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз будет готов отменить вводимые им со вторника пошлины на товары из США в рамках спора в ВТО по Boeing, если Штаты отменят и свои тарифы, наложенные по спору об Airbus, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing. ЕС намерен ввести свои тарифы со вторника, 10 ноября."Мы готовы снять свои (новые - ред.) пошлины, если США снимают и свои пошлины. Мы готовы сделать это практически в любое время", - сказал Домбровскис.В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus.В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583790476.html

https://ria.ru/20201109/evrosoyuz-1583788250.html

франция

испания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), валдис домбровскис, франция, испания, еврокомиссия, евросоюз, сша, экономика