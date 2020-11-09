https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html

ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:41

2020-11-09T14:41

2020-11-09T16:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса.Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.Также Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от COVID-19 как "глобальное благо, а не частный сырьевой товар".Пандемия охватила почти весь мир. Заразились уже 50 миллионов человек, более 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире