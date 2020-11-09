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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:41
2020-11-09T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса.Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.Также Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от COVID-19 как "глобальное благо, а не частный сырьевой товар".Пандемия охватила почти весь мир. Заразились уже 50 миллионов человек, более 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

14:41 09.11.2020 (обновлено: 16:19 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", — заявил он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.
Также Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от COVID-19 как "глобальное благо, а не частный сырьевой товар".
Пандемия охватила почти весь мир. Заразились уже 50 миллионов человек, более 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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