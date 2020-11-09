"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
14:54 09.11.2020 (обновлено: 15:39 09.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДед Мороз с мальчиком во время новогоднего представления
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией.
"Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.
По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет.
"То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя... а дополняя друг друга", - отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова не подтвердила РИА Новости озвученную Антонцевым информацию.
"Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано", - сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы.
"Кремлевская елка", куда приглашают детей из всех регионов России, традиционно проводится каждый год во время новогодних каникул.
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