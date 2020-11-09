https://ria.ru/20201109/elka-1583760040.html

"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:54

2020-11-09T14:54

2020-11-09T15:39

новости культуры

елена крылова

московская федерация профсоюзов

политехнический музей

михаил антонцев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154872/40/1548724082_0:0:2931:1649_1400x0_80_0_0_853390e50ebe96b282ea75890f3b2bbe.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией."Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет."То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя... а дополняя друг друга", - отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова не подтвердила РИА Новости озвученную Антонцевым информацию."Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано", - сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы."Кремлевская елка", куда приглашают детей из всех регионов России, традиционно проводится каждый год во время новогодних каникул.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582483264.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, елена крылова, московская федерация профсоюзов, политехнический музей, михаил антонцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество