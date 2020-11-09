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https://ria.ru/20201109/elka-1583760040.html
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:54
2020-11-09T15:39
новости культуры
елена крылова
московская федерация профсоюзов
политехнический музей
михаил антонцев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией."Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет."То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя... а дополняя друг друга", - отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова не подтвердила РИА Новости озвученную Антонцевым информацию."Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано", - сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы."Кремлевская елка", куда приглашают детей из всех регионов России, традиционно проводится каждый год во время новогодних каникул.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html
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новости культуры, елена крылова, московская федерация профсоюзов, политехнический музей, михаил антонцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

14:54 09.11.2020 (обновлено: 15:39 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДед Мороз с мальчиком во время новогоднего представления
Дед Мороз с мальчиком во время новогоднего представления - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией.
"Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.
По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет.
"То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя... а дополняя друг друга", - отметил Антонцев, добавив, что в этом году при подготовке Кремлевской елки использовались световые эффекты. Планируется, что представление начнется с Политехнического музея, сказал он.
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Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова не подтвердила РИА Новости озвученную Антонцевым информацию.
"Мы пока информацией не обладаем. К сожалению, до настоящего времени управделами не проинформировано", - сказала она, отметив, что раньше Московский профсоюз и управделами президента заблаговременно утверждали сценарий детского праздника и прорабатывали другие организационные вопросы.
"Кремлевская елка", куда приглашают детей из всех регионов России, традиционно проводится каждый год во время новогодних каникул.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовости культурыЕлена КрыловаМосковская федерация профсоюзовПолитехнический музейМихаил АнтонцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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