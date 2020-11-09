Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/ekstremizm-1583776112.html
Медведев заявил о росте сетевого экстремизма в России
Медведев заявил о росте сетевого экстремизма в России
Сетевой экстремизм представляет значительную угрозу, за 9 месяцев нынешнего года в РФ зарегистрировано более 650 экстремистских преступлений - на треть больше,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:14
2020-11-09T16:14
россия
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707612_0:101:3045:1813_1400x0_80_0_0_e120302b062028655e2773894ce0a5ea.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сетевой экстремизм представляет значительную угрозу, за 9 месяцев нынешнего года в РФ зарегистрировано более 650 экстремистских преступлений - на треть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную угрозу представляет собой и сетевой экстремизм. Всего за 9 месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ."При этом выявлено более 60% такого рода деяний со стороны органов внутренних дел. Остальные коллеги тоже в этом принимали участие", - указал он.Зампред СБ РФ добавил, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всех мире.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707612_149:0:2878:2047_1400x0_80_0_0_5e651e10f24e86c36888f023109ac421.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, общество

Медведев заявил о росте сетевого экстремизма в России

16:14 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сетевой экстремизм представляет значительную угрозу, за 9 месяцев нынешнего года в РФ зарегистрировано более 650 экстремистских преступлений - на треть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную угрозу представляет собой и сетевой экстремизм. Всего за 9 месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:52
Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений
"При этом выявлено более 60% такого рода деяний со стороны органов внутренних дел. Остальные коллеги тоже в этом принимали участие", - указал он.
Зампред СБ РФ добавил, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всех мире.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:41
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния