https://ria.ru/20201109/ekstremizm-1583776112.html

Медведев заявил о росте сетевого экстремизма в России

Медведев заявил о росте сетевого экстремизма в России

Сетевой экстремизм представляет значительную угрозу, за 9 месяцев нынешнего года в РФ зарегистрировано более 650 экстремистских преступлений - на треть больше,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:14

2020-11-09T16:14

2020-11-09T16:14

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сетевой экстремизм представляет значительную угрозу, за 9 месяцев нынешнего года в РФ зарегистрировано более 650 экстремистских преступлений - на треть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную угрозу представляет собой и сетевой экстремизм. Всего за 9 месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ."При этом выявлено более 60% такого рода деяний со стороны органов внутренних дел. Остальные коллеги тоже в этом принимали участие", - указал он.Зампред СБ РФ добавил, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всех мире.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, общество