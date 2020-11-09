https://ria.ru/20201109/effektivnost-1583803665.html
В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 90 процентов
В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 90 процентов
Контроль вакцины от коронавируса "Спутник V" у граждан вакцинированных в рамках гражданского оборота показывает, что эффективность препарата составляет более... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:24
2020-11-09T18:24
2020-11-09T18:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Контроль вакцины от коронавируса "Спутник V" у граждан вакцинированных в рамках гражданского оборота показывает, что эффективность препарата составляет более 90%, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре."По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины – это хорошая новость для всех",- сказала Драпкина журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583790888.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество