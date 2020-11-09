https://ria.ru/20201109/effektivnost-1583803665.html

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 90 процентов

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 90 процентов

Контроль вакцины от коронавируса "Спутник V" у граждан вакцинированных в рамках гражданского оборота показывает, что эффективность препарата составляет более... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:24

2020-11-09T18:24

2020-11-09T18:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Контроль вакцины от коронавируса "Спутник V" у граждан вакцинированных в рамках гражданского оборота показывает, что эффективность препарата составляет более 90%, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре."По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины – это хорошая новость для всех",- сказала Драпкина журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583790888.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество