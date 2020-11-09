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В России хотят изменить правила оформления ДТП
В России хотят изменить правила оформления ДТП
В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев "повторных" аварий, сообщила газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:04
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осаго
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марат хуснуллин
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москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев "повторных" аварий, сообщила газета "Коммерсант".Под "повторными" авариями подразумеваются наезды во время оформления ДТП. По данным издания, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД изучить статистику смертей в результате таких происшествий в столице. В этом полицейским помогут правительство Москвы и эксперты. Срок исполнения — неделя.Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, если число смертей превышает десять процентов от общего числа жертв аварий, правила оформления ДТП изменят.Согласно статистике ГИБДД, с начала года произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили. При этом в столице число таких ДТП падает, но растет количество погибших в них. В дептрансе Москвы полагают, что 40 процентов таких аварий происходит при оформлении другого происшествия.По данным издания, руководство ГАИ не считает, что речь идет о негативном тренде. Параллельно в ЦОДД Москвы уже готовят предложения по изменению порядка оформления аварий.Согласно исследованию РИА Новости, количество ДТП с пострадавшими в большинстве российских регионов за девять месяцев 2020 года снизилось. При этом меньше всего таких аварий произошло в Чечне, а больше всего — в Республике Тыве, Москва — на девятом месте.С 1 ноября автомобилисты во всех регионах России получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Это можно сделать через приложение "Помощник ОСАГО", если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии.
https://ria.ru/20201106/pdd-1583353066.html
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осаго, авто, марат хуснуллин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

В России хотят изменить правила оформления ДТП

06:04 09.11.2020 (обновлено: 08:48 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев "повторных" аварий, сообщила газета "Коммерсант".
Под "повторными" авариями подразумеваются наезды во время оформления ДТП. По данным издания, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД изучить статистику смертей в результате таких происшествий в столице. В этом полицейским помогут правительство Москвы и эксперты. Срок исполнения — неделя.
Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, если число смертей превышает десять процентов от общего числа жертв аварий, правила оформления ДТП изменят.
Согласно статистике ГИБДД, с начала года произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили. При этом в столице число таких ДТП падает, но растет количество погибших в них. В дептрансе Москвы полагают, что 40 процентов таких аварий происходит при оформлении другого происшествия.
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По данным издания, руководство ГАИ не считает, что речь идет о негативном тренде. Параллельно в ЦОДД Москвы уже готовят предложения по изменению порядка оформления аварий.
Согласно исследованию РИА Новости, количество ДТП с пострадавшими в большинстве российских регионов за девять месяцев 2020 года снизилось. При этом меньше всего таких аварий произошло в Чечне, а больше всего — в Республике Тыве, Москва — на девятом месте.
С 1 ноября автомобилисты во всех регионах России получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Это можно сделать через приложение "Помощник ОСАГО", если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии.
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