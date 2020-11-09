https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html

Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими

Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими

Количество ДТП с пострадавшими в большинстве регионов РФ снизилось за девять месяцев 2020 года, при этом меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T00:08

2020-11-09T00:08

2020-11-09T00:12

россия

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Количество ДТП с пострадавшими в большинстве регионов РФ снизилось за девять месяцев 2020 года, при этом меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100 тысяч единиц транспорта произошло в Чечне, а больше всего - в Республике Тыва, свидетельствует исследование РИА Новости*.Рейтинг по аварийностиВ январе-сентябре 2020 года, по данным МВД, в России было зарегистрировано 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также уменьшилось – число погибших сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2,7%, а число раненых на – 10,9%.Аварийность на дорогах снизилась в большинстве регионов РФ, однако в некоторых субъектах был зафиксирован рост. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД.Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-сентябре 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона.Лидеры и аутсайдерыВ целом по Российской Федерации по итогам января-сентября 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 190 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 27 регионах.Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам девяти месяцев 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где количество ДПТ с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 100, а также Ростовская область, где аварийность немного превышает этот уровень (102 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта).Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что более чем в три раза выше общероссийского уровня и почти в два раза больше, чем в занимающей 84-е место Республике Алтай. Кроме названных еще в двух регионах (Омской и Владимирской областях) количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января-сентября 2020 года превысило 300.Снижение аварийностиКоличество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 73 регионах и в одном не изменилось. Лидером по снижению является Ростовская область, Магаданская область, Республика Марий Эл и Брянская область, где количество ДТП с пострадавшими по итогам девяти месяцев 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 20%.Выросло количество ДТП с пострадавшими в 12 регионах, из них наиболее существенно – более чем на 10% – в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Республике Ингушетия и Чукотском автономном округе.В 29 регионах число пострадавших ДТП не превысило 0,1% населения.Лидером по наименьшему числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чеченская Республика и Чукотский автономный округ, где по итогам января-сентября 2020 года на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 18 и 36 пострадавших в ДТП.За ними следуют Москва, Республика Дагестан, Томская область, Ростовская область и Республика Ингушетия, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей изменяется в диапазоне от 50 до 60. При этом следует отметить, что в ряде регионов-лидеров по данному показателю значительное число ДПТ с пострадавшими характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.В частности, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Ростовская область, занимают соответственно 85-е, 84-е, 83-е, 80-е и 79-е места по доле погибших в числе пострадавших в ДТП. В этих регионах в январе-сентябре 2020 года из 1000 пострадавших в ДТП 120 погибают. Самая низкая доля погибших в числе пострадавших в ДТП в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20201106/overchuk-1583464462.html

https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество